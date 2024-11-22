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Zeki Müren'in videosunda buluştular! Fazıl Say ve Ebru Şallı'dan ilginç diyalog!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
22.11.2024 17:17
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Ünlü piyanist Fazıl Say ve manken Ebru Şallı, Zeki Müren'in yıllar önce yayınlanan videosunun altında bir araya geldi. İkilinin diyalogu dikkat çekti.

Zeki Müren'in videosunda buluştular! Fazıl Say ve Ebru Şallı'dan ilginç diyalog!

Zeki Müren, Türk müziğinin efsane isimlerinden bir tanesi. TRT Arşiv, şarkılarıyla iz bırakan Müren'in günlük hayatını anlattığı bir video paylaşınca ünlü manken Ebru Şallı ve Fazıl Say bir araya geldi.

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Ebru Şallı ve usta piyanist Fazıl Say'ın gönderiye yaptıkları yorumlar gündem oldu. İkilinin ilginç diyalogu dikkat çekti.

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Videoyu paylaşan Fazıl Say "5 kere seyredince meditasyon etkisi yaratan o efsane video" yorumunu yaptı. Bunu gören Şallı da "Pilates yaptırmak çok isterdim" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı Fazıl Say
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