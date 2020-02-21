Zeki Müren şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattılar

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Sanat Güneşi Zeki Müren’in şarkılarının seslendirildiği Türk Sanat Müziği Korosu izleyenleri coşturdu.

Alaşehir Müzik Gönüllüleri Eğitim ve Araştırma Derneği’nin Alaşehir Belediyesi katkıları ile düzenledikleri Türk Sanat Müziği konseri Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Konsere Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Seyhan, Lokantacılar Odası Başkanı Yaşar Çataldere, Alaşehir Esnaf Odaları Başkanı Ahmet Kıymık ve müzikseverler katıldı.

Alaşehir Müzik Gönüllüleri Eğitim ve Araştırma Derneği tarafından hazırlanan ve Alaşehir Belediyesi tarafından desteklenen konserin orkestra şefliğini Yeşer Karasu, sunuculuğunu Göksenin Çakmak yaptı. Konserde Sanat Güneşi Zeki Müren’in 15 eseri 32 kişiden oluşan koro ve solo olarak seslendirildi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu konser sonrası koroda görev alan sanatkarlara ve izleyenlere teşekkür ederek, koro şefi Yeşer Karasu’ya çiçek takdim etti. Başkan Ahmet Öküzcüoğlu, "Belediyemiz kültür hizmetleri kapsamında değişik alanlarda sosyal etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Koromuz yaptığı çalışmalar sonucu bugün bizlere unutamayacağımız bir gece yaşattı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

