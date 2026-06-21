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Zeljko Obradovic, 14 yıl aradan sonra Panathinaikos’un başantrenörü oldu

Yunanistan Basketbol Ligi ekiplerinden Panathinaikos, eski başantrenörü Zeljko Obradovic ile anlaşıldığını duyurdu.

Zeljko Obradovic, 14 yıl aradan sonra Panathinaikos’un başantrenörü oldu
Emre Şen

Yunanistan Basketbol Ligi ekiplerinden Panathinaikos’ta yeni başantrenör belli oldu. Türk başantrenör Ergin Ataman’dan boşalan koltuğa daha önce kulüpte görev alan ve sayısız başarıya imza atan Sırp başantrenör Zeljko Obradovic getirildi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, 14 yıl aradan sonra Panathinaikos’a dönen 66 yaşındaki koç ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. 1999-2012 yıllarında Panathinaikos’u çalıştıran Obradovic, 5 Euroleague şampiyonluğu, 11 Yunanistan Ligi şampiyonluğu ve 7 Yunanistan Kupası kazanarak kulübün efsane isimleri arasına girdi.

OBRADOVİC, 7 SEZON FENERBAHÇE’Yİ ÇALIŞTIRDI

Zeljko Obradovic, 2013 yılında Fenerbahçe başantrenörü olarak göreve gelmiş ve 7 sezon boyunca takımın başında kalmıştı. Sırp çalıştırıcı yönetiminde sarı-lacivertliler, 2017 yılında Euroleague şampiyonluğu kazandı. Fenerbahçe, Obradovic yönetiminde 5 kez Euroleague’de Final Four’a katılım sağlarken, 4 Türkiye Süper Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı müzesine götürdü.

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Zeljko Obradovic
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