Zeljko Obradovic: Anadolu Efes layık olduğu için burada

Yarınki Anadolu Efes maçı öncesinde Buesa Arena Spor Salonu'nda yaptıkları son antrenmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Obradovic, "Anadolu Efes'in Dörtlü Final'e kalması benim için sürpriz olmadı. Tüm sezon çok iyi oynadı. Çok zorlu olan Barcelona play-off serisini de iyi oynadı. Barcelona iyi bir takım ama onu eleyip Dörtlü Final'e kalmayı başardılar. Layık oldukları için buradalar. Tüm yaptıkları için onları tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Anadolu Efes maçı için "Her şeyimizi vermeye çalışacağız. Çünkü zor bir maç olacak." diyen sarı lacivertlilerin Sırp başantrenörü, rakibinin "kaliteli ve iyi düzey bir basketbol oynadığının" altını çizdi.

Fenerbahçe'nin 5 sezondur art arda Dörtlü Final'de oynuyor olmasının önemli bir istatistik olduğunu vurgulayan Obradovic, "Fenerbahçe bunun için çalışan bir kulüp. Başkanımızdan tüm yöneticilerimize, her zaman yanımızda olan taraftarımıza ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Takımındaki oyuncularının son durumunu da değerlendiren Obradovic, şunları söyledi: