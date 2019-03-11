Zeljko Obradovic başarısının sırrını açıkladı

Yugoslav ekolünün profesörü Aleksandar Nicolic'in kendisine sadece basketbolu değil, hayatı da öğrettiğini anlatan Obradovic, Ribaund Dergisi'ne verdiği röportajda "Bu her zaman takım işi olmuştur. Elbette elde edilen kupa bir başarı ancak, takımdaki oyuncuların bunu sağladığını söyleyebilirim. Çok zorlu bir turnuvayı geride bıraktık; üç güçlü rakip ve üç çekişmeli maçın ardından kupayı aldık. Bu yolda oyuncuları hem fiziksel hem de mental olarak hazır tutmak bizim görevimiz. Onların saha içindeki mücadelesi ile bu başarıların geldiğini söyleyebilirim" dedi.

Fenerbahçe ile THY Euroleague'in en iddialı takımlarının başında gelen Obradovic ile yapılan röportajın bazı soru ve cevapları şöyle:

Final maçı sonrası koç Ergin Ataman'la aranızda samimi bir diyalog geçti. Ataman ve O'nun bu sezon Anadolu Efes'te yaptıklarına dair düşüncelerinizi nasıl açıklarsınız?

Evet bu doğru onunla kısa da olsa hoş bir sohbetimiz oldu. Bu sadece bir maçtı ve aldıkları yenilgi onların kötü olduğu anlamına da gelmiyor. Anadolu Efes bu sezon çok iyi bir basketbol oynuyor ortaya çıkardıkları oyun olumlu. Önümüzdeki haftalarda onlarla oynayacağımız maçlar var. Bu maçlar, önceki maçlar gibi çok iyi olacaktır. Onlarla ne zaman karşılaşsak duygusal açıdan çok özel bir mücadele oluyor. Ama bu sadece bir oyun ve diğer takımlara olduğu gibi Efes'i de yenmek için aynı oyunumuzu oynayacağız.