Zeljko Obradovic: Euroleague'de çok net bir hedefimiz var

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesine açıklamada bulunan başantrenör Zeljko Obradovic ile oyuncu Melih Mahmutoğlu, asıl mücadelenin şimdi başladığını söylediler.

Saha avantajına sahip olduklarına dikkati çeken Obradovic, "THY Avrupa Ligi'nde play-off zamanı. Bütün sezon bu noktada olabilmek ve play-off turunda oynayabilmek için uğraştık." dedi.

Her maçta olduğu gibi taraftarların salona gelerek kendilerine yardımcı olacağına inandığını kaydeden Obradovic, "Onlardan son ana kadar takımımızı desteklemelerini ve aynı zamanda Zalgiris'e misafirperverliğimizi göstermelerini istiyorum. Zalgiris'e, özellikle de Avrupa Ligi'nde son bölümü oynayış şekillerine büyük saygı duyuyoruz. Her top için savaştılar ve bu sayede play-off'ta olmayı hak ettiler. Kolay bir eşleşme olmayacak ama önümüzde bizim için çok net bir hedef var." ifadelerini kullandı.

MELİH MAHMUTOĞLU: ÇOK İNATÇI VE SERT BİR RAKİBİMİZ VAR

Sarı-lacivertli takımın oyuncusu Melih Mahmutoğlu, THY Avrupa Ligi'nde en keyifli dönemin geldiğini dile getirdi.