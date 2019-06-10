Zeljko Obradovic: Taraftarlardan rakibe saygı duymalarını istiyorum

Şampiyon olmak için uzun bir yolları olduğunu dile getiren Obradovic, "Oyuncularımın performansından memnunum. Bu sene Anadolu Efes'le defalarca oynadık. Şimdi final serisinde karşılaşıyoruz. Farklı kadrolarla mücadele ediyoruz. Bu maça farklı hazırlandık. Oyuncularımın oynayış şekilleri ile gurur duyuyorum ve tebrik ediyorum böyle oynadıkları için. 1-0 çok bir anlam ifade etmiyor. Salı gününe hazır olmalıyız. Şampiyon olmak için uzun bir yol var ve henüz yolun başındayız" dedi.

Obradovic, "Bu maçın Final Four'un bir intikamı mıydı" sorusuna, "Biz böyle düşünmüyoruz. Rakibe saygı duyuyoruz. Rakibimiz kaliteli bir takım. Biz öyle bakmıyoruz, kendi oyunumuza bakıyoruz" yanıtını verdi.

Deneyimli başantrenör son olarak Ergin Ataman'ın, 'Ülker Spor Salonu'na gitmeyebilirim' açıklamasına yönelik, "Bu ona sorulması gereken bir soru. Defalarca tekrarladığım bir şey var. Taraftarlardan rakibe saygı duymalarını ve sadece bize destek olmalarını söyledim. Anadolu Efes'e saygılı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

