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Zeljko Obradovic: Taraftarlardan rakibe saygı duymalarını istiyorum

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 10.06.2019 09:45 | Son Güncelleme

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Anadolu Efes 73-56 mağlup ederken, müsabakanın ardından Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ve kaptan Melih Mahmutoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zeljko Obradovic: Taraftarlardan rakibe saygı duymalarını istiyorum

Şampiyon olmak için uzun bir yolları olduğunu dile getiren Obradovic, "Oyuncularımın performansından memnunum. Bu sene Anadolu Efes'le defalarca oynadık. Şimdi final serisinde karşılaşıyoruz. Farklı kadrolarla mücadele ediyoruz. Bu maça farklı hazırlandık. Oyuncularımın oynayış şekilleri ile gurur duyuyorum ve tebrik ediyorum böyle oynadıkları için. 1-0 çok bir anlam ifade etmiyor. Salı gününe hazır olmalıyız. Şampiyon olmak için uzun bir yol var ve henüz yolun başındayız" dedi.

Obradovic, "Bu maçın Final Four'un bir intikamı mıydı" sorusuna, "Biz böyle düşünmüyoruz. Rakibe saygı duyuyoruz. Rakibimiz kaliteli bir takım. Biz öyle bakmıyoruz, kendi oyunumuza bakıyoruz" yanıtını verdi.

Deneyimli başantrenör son olarak Ergin Ataman'ın, 'Ülker Spor Salonu'na gitmeyebilirim' açıklamasına yönelik, "Bu ona sorulması gereken bir soru. Defalarca tekrarladığım bir şey var. Taraftarlardan rakibe saygı duymalarını ve sadece bize destek olmalarını söyledim. Anadolu Efes'e saygılı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Fenerbahçe Beko anadolu efes

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