Zengin doğal taş rezervine sahip Bayburt yatırımcıları bekliyor

BEŞİR KELLECİ - Doğal taş rezervleri bakımından önemli potansiyele sahip Bayburt, başta Trabzon olmak üzere çevre illerdeki yatırımcıları bekliyor.

Kentteki doğal taş rezervlerinin tespiti için Bayburt Valiliği, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası ile Bayburt Belediyesi, 2005'te Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne (MTA) başvurdu.

MTA ekiplerince 2005'te yapılan çalışmada, ekonomik değere sahip 200 milyon metreküpe yakın işlenebilir doğal taş tespit edildi.

Kentte, 9 maden ocağından çıkarılan doğal taşlar 12 fabrikada işlenirken, sektörde yaklaşık 800 kişi istihdam ediliyor.

Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, AA muhabirine, ülkenin ihracattaki artışına özellikle doğal taş sektörüne yapılacak yatırımlar ve bu yönde geliştirilecek projelerle önemli katkı sağlayabileceklerini söyledi.

Bayburt'ta doğal taş ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalar olduğunu ifade eden Seyhan, "Yalnız bu firmaların merkezlerinin farklı illerde olması ve ihracatlarının bu illerde kayıtlı olması, bizim rakamlarımızın resmi olarak düşük çıkmasına yol açıyor. Yani mevcut rakamların içerisinde bizim görünmeyen oranlarımız da var." dedi.

Kentte son yıllarda doğal taş sektörünün ön plana çıktığına işaret eden Seyhan, şunları kaydetti:

"Bilmediğimiz, halen gün yüzüne çıkaramadığımız ocaklarımız var. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer isteyen yeni yatırımcılar ve yeni yer altı kaynakları için ocaklar açmayı düşünenlerin müracaatları var. Onları değerlendiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda Bayburt'ta doğal taş sektörü ön plana çıkacak birinci sektör. Bunun dışında Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi ve odamızın iştiraki olan, Avrupa Birliği fonundan tamamen hibe olarak yapmış olduğumuz bir doğal taş fabrikası var. Bu, bölgemizin en önemli yatırımlarından biridir. Bu fabrikayı da biz doğal taş sektörünü en yüksek seviyeye çıkaracak şekilde desteklemeye devam edeceğiz."

- "Trabzon'daki yatırımcılarımızın Bayburt'u değerlendirmelerini istiyoruz"

Seyhan, kentin imkanlarının yatırımcıya önemli kolaylık sağladığına dikkati çekerek, ​​​​​​​"Trabzon başta olmak üzere çevre illerimizdeki yatırımcılara seslenmek istiyorum; Bayburt, Trabzon'un yani sahil bandının arka bahçesi. Burası onlar için bulunmaz bir nimet." ifadesini kullandı.

Eskiden yaşanan zorlu ulaşım şartlarının olmadığının altını çizen Seyhan, "Artık 1,5-2 saatte Trabzon'a inme imkanımız var. Trabzon'daki yatırımcılarımızın Bayburt'u değerlendirmelerini istiyoruz. Bayburt'un teşvik kapsamında 6. bölgede bulunduğunu, bütün imkanların en iyisine sahip olduğunu kendilerine duyurmak istiyorum. Düşünüp değerlendirsinler. Yatırımlarını, Bayburt'a yapma adına gözden geçirmeleri gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

