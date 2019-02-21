Zenit - Fenerbahçe maçında Eljif Elmas penaltı bekledi, hakem oyunu devam ettirdi

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Zenit arasındaki maçın 13. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Zenit'in golünden sonra baskısını arttıran Fenerbahçe'de Eljif Elmas, sol kanattan açılan ortada hava topu mücadelesinde ceza alanında yerde kaldı.
Fenerbahçeli futbolcular yoğun şekilde penaltı itirazlarında bulunurken İngiliz hakem Michael Oliver ''devam'' dedi.
ÖNDER ÖZEN: ''NİZAMİ DEĞİL''
Maçı yorumlayan Önder Özen ise pozisyon için ''Bu nizami bir şarj değil.'' yorumunu yaptı.
UEFA Avrupa Ligi'nde VAR sistemi kullanılmadığı için hakemler pozisyonların tekrarlarını göremiyor.
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