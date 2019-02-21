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Zenit - Fenerbahçe maçında Eljif Elmas penaltı bekledi, hakem oyunu devam ettirdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.02.2019 21:38 | Son Güncelleme

Rusya'da Fenerbahçe ile Zenit arasında oynanan Avrupa Ligi maçının 13. dakikasında temsilcimiz penaltı bekledi ancak hakem aynı görüşte olmadı.

Zenit - Fenerbahçe maçında Eljif Elmas penaltı bekledi, hakem oyunu devam ettirdi

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Zenit arasındaki maçın 13. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Zenit'in golünden sonra baskısını arttıran Fenerbahçe'de Eljif Elmas, sol kanattan açılan ortada hava topu mücadelesinde ceza alanında yerde kaldı.

Fenerbahçeli futbolcular yoğun şekilde penaltı itirazlarında bulunurken İngiliz hakem Michael Oliver ''devam'' dedi.

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Maçı yorumlayan Önder Özen ise pozisyon için ''Bu nizami bir şarj değil.'' yorumunu yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nde VAR sistemi kullanılmadığı için hakemler pozisyonların tekrarlarını göremiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe zenit Eljif Elmas

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