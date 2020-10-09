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Zenit'te koronavirüs vakası

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 09.10.2020 15:50 | Son Güncelleme

THY Euroleague takımlarından Zenit, iki basketbolcu ve takım masörünün koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Zenit'te koronavirüs vakası

THY Euroleague ekiplerinden Zenit, iki basketbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, oyunculardan Anton Pushkov ve Austin Hollins ile takım masörü Andrei Kozlov'un koronavirüse yakalandığı ifade edildi. Sonuçları pozitif çıkan
Pushkov, Hollins ve Kozlov'un karantinaya alındığı belirtildi. Zenit, THY Euroleague'de bugün TSİ 19.00'da İspanyol ekibi Barcelona karşılaşacak.

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