Zenit'ten Fenerbahçe yorumu: Türkiye'nin 17.'si

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile eşleşen Zenit, temsilcimiz Fenerbahçe'yi "Türkiye'nin 17.'si" olarak tanımladı.

Fenerbahçe için kısa bir tanıtım yazısı yayınlayan Zenit, "Türk Ligi'ne karakteristik olmayan şekilde kötü başladılar. 15 maçın ardından 17'inci sıradalar. Rus arkadaşımız Roman Neustadter kadrolarında. Ayrıca Slimani, Soldado, Valbuena gibi oyuncuları var" dedi.

Zenit'in Fenerbahçe'den bahsederken 'Türkiye 17.'si' olarak ifadesini kullanması, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

SERGEY SEMAK: LUCESCU'DAN BİLGİ ALACAĞIZ

Fenerbahçe ile eşleşen Zenit'te teknik direktör Sergey Semak, açıklamalarda bulundu.

Zenit internet sitesine konuşan Semak, Fenerbahçe'nin zor bir eşleşme olduğunu belirtirken şu sözleri kullandı;

Zor bir kura çektik. Türkiye Ligi'nde zor bir dönem geçirmesine rağmen ismi olan bir takım ve özellikle deplasmanda oynamak çok zor olacak. İki tane çok zor maç bekliyoruz. Fenerbahçe, isteyeceğimiz bir eşleşme değildi. Diğer takımlara baktığımız zaman Fenerbahçe'yi istemezdik. Mircea Lucescu ile konuşup bilgi alacağız.

