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Zenit'ten Fenerbahçe yorumu: Türkiye'nin 17.'si

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.12.2018 16:37 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde eşleştiği Zenit'ten, kuraya dair ilk yorum geldi. Teknik Direktör Sergey Semak, Fenerbahçe'nin zor bir dönemden geçmesine karşın zorlu bier rakip olduğunu vurguladı. Öte yandan Zenit'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini topladı.

Zenit'ten Fenerbahçe yorumu: Türkiye'nin 17.'si

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile eşleşen Zenit, temsilcimiz Fenerbahçe'yi "Türkiye'nin 17.'si" olarak tanımladı.

Fenerbahçe için kısa bir tanıtım yazısı yayınlayan Zenit, "Türk Ligi'ne karakteristik olmayan şekilde kötü başladılar. 15 maçın ardından 17'inci sıradalar. Rus arkadaşımız Roman Neustadter kadrolarında. Ayrıca Slimani, Soldado, Valbuena gibi oyuncuları var" dedi.

Zenit'in Fenerbahçe'den bahsederken 'Türkiye 17.'si' olarak ifadesini kullanması, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

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SERGEY SEMAK: LUCESCU'DAN BİLGİ ALACAĞIZ

Fenerbahçe ile eşleşen Zenit'te teknik direktör Sergey Semak, açıklamalarda bulundu.

Zenit internet sitesine konuşan Semak, Fenerbahçe'nin zor bir eşleşme olduğunu belirtirken şu sözleri kullandı;

Zor bir kura çektik. Türkiye Ligi'nde zor bir dönem geçirmesine rağmen ismi olan bir takım ve özellikle deplasmanda oynamak çok zor olacak. İki tane çok zor maç bekliyoruz. Fenerbahçe, isteyeceğimiz bir eşleşme değildi. Diğer takımlara baktığımız zaman Fenerbahçe'yi istemezdik. Mircea Lucescu ile konuşup bilgi alacağız.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe zenit UEFA Avrupa Ligi Sergey Semak

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
Adamlar yanlış bir şeymi yazmışlar ben göremedim inşallah küme düşersiniz ama hiç sanmam şikeciler işini ayarlarlar yakında
Yalanmı
Ya ne garip insanlarız ne varki bunda adamlara bugün kurada Fener çıkmış açmloii9ioik9o99o9io0
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