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Zenit, THY Euroleague'de wildcard'ın sahibi oldu

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 28.06.2019 15:25 | Son Güncelleme

THY Avrupa Ligi'nde 2019-20 sezonuna özel davetiyeyle (wildcard) katılma hakkı kazanan takım, Rusya temsilcisi Zenit oldu.

Zenit, THY Euroleague'de wildcard'ın sahibi oldu

THY Avrupa Ligi yönetimi ile Avrupa Ligi Ticari Varlıkları (ECA) arasında Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen toplantının ardından alınan kararla, organizasyonda gelecek sezon mücadele edecek 18. takım belirlendi.

Turnuvaya 18. sıradan özel davetiyeyle katılım başvurusunda bulunan aday takımlar arasında Zenit'in, THY Avrupa Ligi'nde 2019-20 sezonunda yer alması kararlaştırıldı. Rusya temsilcisi, bu kararla tarihinde ilk kez organizasyonda yer alma hakkı elde etti.

Geçen yıl kasım ayında alınan kararla, turnuvada takım sayısının bu sezondan itibaren 16'dan 18'e çıkarılacağı ve Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'in lige katılacağı duyurulmuştu.

Gelecek sezon THY Avrupa Ligi'nde yer alacak takımlar şöyle:

ALBA Berlin (Almanya)

Anadolu Efes (Türkiye)

AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)

Kızılyıldız (Sırbistan)

CSKA Moskova (Rusya)

Barcelona Lassa (İspanya)

Bayern Münih (Almanya)

Fenerbahçe Beko (Türkiye)

Khimki (Rusya)

Baskonia (İspanya)

LDLC ASVEL (Fransa)

Maccabi FOX (İsrail)

Olympiakos (Yunanistan)

Panathinaikos (Yunanistan)

Real Madrid (İspanya)

Valencia (İspanya)

Zalgiris Kaunas (Litvanya)

Zenit (Rusya)

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Anahtar Kelimeler:
THY Euroleague zenit

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