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Zenit, Vitaly Fridzon'u kadrosuna kattı

BASKETBOL HABERLERİ  | 18.07.2020 16:32 | Son Güncelleme

Rusya'nın Zenit Basketbol Takımı, şutör oyun kurucu Vitaly Fridzon'u transfer etti. Rus temsilcisinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki basketbolcuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Zenit, Vitaly Fridzon'u kadrosuna kattı

Zenit Basketbol Takımı'ndan flaş transfer... Rus ekibi şutör oyun kurucu Vitaly Fridzon'u renklerine bağladı. İki yıldır Lokomotiv Kuban forması giyen Fridzon, geçen sezon ligdeki 12 maçta 7,8 sayı, 1,4 ribaunt, Avrupa kulvarında ise 5 karşılaşmada 4,6 sayı, 2,8 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.

2013-2018 yıllarında CSKA Moskova kadrosunda yer alan Fridzon, 2016'da THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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