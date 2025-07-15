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Zeren Group, Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde CEV’in isim ortağı oldu!

Voleybolda dünyanın en prestijli kulüp karşılaşmalarının adresi olan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi artık Zeren Group adı altında oynanacak. CEV ZEREN Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi, ekim ayında ilk tur maçlarıyla başlayacak.

Zeren Group, Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde CEV’in isim ortağı oldu!
Burak Kavuncu

Küresel cazibesini artıran ve dünyanın en prestijli kulüp müsabakası olma özelliğini sürdüren CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2026, artık Zeren Group isim ortaklığı altında oynanacak. Bu anlaşmanın aynı zamanda, yaklaşık on yıldır yapılan ilk isim anlaşması olma özelliği bulunuyor.

CEV Başkanı Roko Sikirić, "CEV başkanlık kampanyam sırasında açıkça ifade ettiğim hedefim, CEV Şampiyonlar Ligi’nin muazzam ve hala büyük ölçüde kullanılmayan potansiyelinden yararlanmaktı. Zeren Group’un yanımızda olmasıyla, bu potansiyeli ortaya çıkarabileceğimize ve yarışmayı benzeri görülmemiş seviyelere yükseltebileceğimize eminim. Kadınlar CEV ZEREN Group Şampiyonlar Ligi’ni uluslararası voleybolda bir mihenk taşı ve dünya çapında kadın sporu için gerçek bir referans haline getirmek için isim ortağımızla bu sinerjiyi geliştirirken hem oyuncular hem de taraftarlar unutulmaz bir deneyim bekleyebilirler” dedi.

Zeren Group Yönetim Kurulu Üyesi Seda Zeren Adıgüzel, dünyanın önde gelen voleybol liginin isim ortağı olmaktan büyük gurur ve heyecan duyduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Yatırımlarımız ve faaliyetlerimizle Türk ekonomisine önemli katkıda bulunurken takım sporlarını ve sporcuları; özellikle de kadın voleybolunu destekleme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. CEV ile gerçekleştirdiğimiz bu ortaklık sadece kurumumuz için değil, aynı zamanda Türk voleybolunun geleceği için de önemli bir dönüm noktası. CEV ZEREN Group Şampiyonlar Ligi'nin voleybolu yeni zirvelere taşıyacağına ve kız çocuklarımıza hayallerinin peşinden gitmeleri ve potansiyellerini keşfetmeleri için ilham vereceğine yürekten inanıyorum.
Anlaşma uyarınca, 2026 turnuvası resmi olarak “CEV ZEREN Group Champions League Volley 2026 Women” adını taşıyacak. Sezon ekim ayında ilk tur maçlarıyla başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi
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