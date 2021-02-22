YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. "Zero Project Ambassador" unvanı bu yıl Sabancı Vakfı adına Nevgül Bilsel Safkan'a verildi

"Zero Project Ambassador" unvanı bu yıl Sabancı Vakfı adına Nevgül Bilsel Safkan'a verildi

22.02.2021 11:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan: - "Engelsiz bir dünya misyonu için çalışan bu değerli kurumdan böyle bir unvan almak gurur verici. Bu, bizlere sürdürmekte olduğumuz işler için büyük bir motivasyon sağlayacaktır"

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin (CRPD) uygulanmasını desteklemek ve engelsiz bir dünya için çalışmalarını sürdürmek amacıyla 2008 yılında Essl Vakfı tarafından başlatılan Zero Project'te 2019 yılından beri verilmeye başlanan "ambassador (elçi)" unvanı, bu yıl Sabancı Vakfı adına Vakfın Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan'a verildi.

Sabancı Vakfı açıklamasına göre, 2008 yılında Essl Vakfı tarafından başlatılan Zero Project'te 2019 yılından beri verilmeye başlanan "ambassador" unvanına, bu yıl Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan layık görüldü. Nevgül Bilsel Safkan'a unvanı, çevrim içi gerçekleşen Zero Project Konferansı'nın kapanışında Essl Vakfı Başkanı Martin Essl tarafından takdim edildi.

"Ambassador" unvanı, Zero Project'e olağanüstü katkı sağlayan kişilere dört yıllık bir süre için veriliyor.

Engelli bireyler için tüm bariyerlerin ortadan kalktığı bir dünya misyonu için çalışan Zero Project kapsamında her yıl şubat ayında gerçekleşen konferans ile dünya çapında istihdam, erişilebilirlik, eğitim ve bağımsız yaşam konularındaki iyi örnekler bir araya geliyor.

Geçtiğimiz yıllar içinde 150'den fazla ülkeden engelli ve engelsiz 5 binden fazla uzman Zero Project'e aktif olarak katkıda bulundu.

- "Ülkemize iyi örnek transfer eden ilk kurum olduk ve model olarak gösterildik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, "Engelli bireylerin hayatın her alanında eşit ve aktif olarak yer alabilmesi bizim öncelikli alanlarımızdan biri. Sabancı Vakfı olarak 2013 yılından beri engelliler için sıfır bariyer hedefiyle gerçekleştirilen Zero Project Konferansı'na katılıyoruz. Her yıl temaya uygun olarak ülkemizden engelli alanındaki başarılı projeleri konferansa aday olarak gösteriyoruz ve aynı zamanda orada beğendiğimiz modellerin Türkiye'de yaygınlaşması için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda Sabancı Vakfı olarak bu programdan ülkemize iyi örnek transfer eden ilk kurum olduk ve model olarak gösterildik." ifadelerini kullandı.

Türkiye İşitme Engelliler Derneği ile birlikte Türkiye’de yaygınlaştırdıkları işitme engelli çocuklara yönelik çok dilli hikaye uygulamasının konferans raporunda başarı öyküsü olarak yer aldığını aktaran Safkan, şunları kaydetti:

"Önceleri konferansa Türkiye'den Sabancı Vakfı haricinde hiç katılım olmuyordu. Bu nedenle temas ettiğimiz kurumları bu konferansa başvurmaya ve katılmaya teşvik ettik. Ne mutlu ki bu yıl Zero Project Konferansı'nda ambassador unvanı bizlere verildi. Engelsiz bir dünya misyonu için çalışan bu değerli kurumdan böyle bir unvan almak gurur verici. Bu, bizlere sürdürmekte olduğumuz işler için büyük bir motivasyon sağlayacaktır. 47 yıldır süregelen yolculuğumuzun uzun yıllar aynı itibarla devam etmesi, kazanımlarımızı toplumsal gelişme için harcayarak bu yolculuğu en iyi şekilde sürdürmek en büyük amacımız. Bu doğrultuda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Casper VIA S48 satıştaCasper VIA S48 satışta

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Şubat Pazartesi

İmsak
06:17
Sabah
07:42
Öğle
13:23
İkindi
16:23
Akşam
18:53
Yatsı
20:13

İstanbul Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Pazartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa için sarı uyarı

Bursa için sarı uyarı

Kar ilçede çatıları çökertti

Kar ilçede çatıları çökertti

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

Diğer Haberler

VakıfBank, Türkiye'nin en büyük ikinci bankası oldu

VakıfBank, Türkiye'nin en büyük ikinci bankası oldu

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay, denetimlere katıldı

Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay, denetimlere katıldı

Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Fatih Belediyesi kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı

Fatih Belediyesi kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.