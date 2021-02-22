"Zero Project Ambassador" unvanı bu yıl Sabancı Vakfı adına Nevgül Bilsel Safkan'a verildi

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin (CRPD) uygulanmasını desteklemek ve engelsiz bir dünya için çalışmalarını sürdürmek amacıyla 2008 yılında Essl Vakfı tarafından başlatılan Zero Project'te 2019 yılından beri verilmeye başlanan "ambassador (elçi)" unvanı, bu yıl Sabancı Vakfı adına Vakfın Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan'a verildi.

Sabancı Vakfı açıklamasına göre, 2008 yılında Essl Vakfı tarafından başlatılan Zero Project'te 2019 yılından beri verilmeye başlanan "ambassador" unvanına, bu yıl Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan layık görüldü. Nevgül Bilsel Safkan'a unvanı, çevrim içi gerçekleşen Zero Project Konferansı'nın kapanışında Essl Vakfı Başkanı Martin Essl tarafından takdim edildi.

"Ambassador" unvanı, Zero Project'e olağanüstü katkı sağlayan kişilere dört yıllık bir süre için veriliyor.

Engelli bireyler için tüm bariyerlerin ortadan kalktığı bir dünya misyonu için çalışan Zero Project kapsamında her yıl şubat ayında gerçekleşen konferans ile dünya çapında istihdam, erişilebilirlik, eğitim ve bağımsız yaşam konularındaki iyi örnekler bir araya geliyor.