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Zerrin Özer’i yıkan ölüm! Sosyal medyadan duyurdu

25.11.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta sanatçı Zerrin Özer, köpeği Hurma’nın ölüm haberiyle yıkıldı. Hayvan sevgisiyle tanınan Zerrin Özer, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak dua istedi.

Zerrin Özer’i yıkan ölüm! Sosyal medyadan duyurdu

64 yaşındaki şarkıcı Zerrin Özer, Hurma isimli köpeğinin ölümüyle yıkıldı. Hayvan sevgisiyle tanınan Özer, acı haberi sosyal medyadan duyurdu.

Köpeğinin acısıyla sarsılan Özer, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla kötü haberi duyurdu.

INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Köpeği Hurma ile birlikte çekilen karesini yayınlayan ünlü sanatçı fotoğrafın altına şu notu düştü:

''ÇOK SEVDİĞİM OĞLUM HERŞEYİM “HURMA” mı kaybettim! ALLAHIM NASIL ACIDIR BU! Lütfen bu resmi görürseniz, bir dua edermisiniz Teşekkür ederim...ZR''

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Özer, 2008 yılında da köpeği Zilli'nin ölümüyle sarsılmıştı.


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