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Zerrin Özer'in eşi Murat Akıncı, fenomen Hakan Kakız'a çıplak fotoğraflarını atmış

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 19.06.2019 10:56 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomen Hakan Kakız, Zerrin Özer'in dolandırıcı olduğu iddia edilen eşi Murat Akıncı'nın yıllar önce kendisine aşık olduğunu söyleyerek çıplak fotoğraflarını gönderdiğini iddia etti.

Zerrin Özer'in eşi Murat Akıncı, fenomen Hakan Kakız'a çıplak fotoğraflarını atmış

3 yıllık sevgilisiyle geçtiğimiz pazar günü nikah masasına oturan Zerrin Özer'in mutluluğu yarım kaldı.

Özer'in eşi Murat Akıncı'nın birçok kadını dolandırdığı ve sosyal medya fenomeni ve DJ Hakan Kakız'a çıplak fotoğraflarını gönderdiği iddia edildi.

"BANA ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ATTI"

Murat Akıncı ve Zerrin Özer'in nikah fotoğraflarını gören kadınlar 2. Sayfa programına ulaşarak Akıncı tarafından dolandırıldığını iddia etti.

Fenomen Hakan Kakız ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şoke etti.

Kakız, Akıncı için şunları söyledi:

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"Ayol bu adam servet avcısı bir dolandırıcı! Seneler önce bana yazıp bana aşık olduğunu söyleyip çıplak fotoğraflarını atıyordu bana. Daha sonra ünlü bir kız arkadaşıma da aynı şeyleri yaptığını öğrenince her yerden engellemiştim. Yazık yani üzüldüm Zerrin Hanım için, adam resmen oyunculuğunu konuşturup kendine aşık ediyor insanları, tabi sırf paraları yemek için pes."

Murat Akıncı'nın dolandırıcı çıkmasının ardından Zerrin Özer hastaneye kaldırıldıMurat Akıncı'nın dolandırıcı çıkmasının ardından Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı
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murat akıncı Hakan Kakız Zerrin Özer'in eşi zerrin özer

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Başka derdimiz kalmadı yine 3 gündür ayrı ayrı manşetlerle bütün haber kanallarında bu adamı okuyoruz yine. Böyle bir şey var ise bunun muhattabı savcılıktır millet ya da haber kanalları değil. dedikodu köşesi yaptınız heryeri
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