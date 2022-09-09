Zeugma Mozaik Müzesi 11 yıldır bölge turizmine katkı sunuyor

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te bulunan "Çingene Kızı" mozaiği başta olmak üzere birçok önemli esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi, açıldığı günden bu yana bölge turizmine katkı sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, resmi açılışı 9 Eylül 2011'de yapılan Zeugma Mozaik Müzesi, 25 bini kapalı olmak üzere 30 bin metrekarelik alanıyla dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri sayılıyor.

Başta "Çingene kızı" mozaiği, "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaiklerin sergilendiği müzede, "Çingene kızı" mozaiğinin ABD'den 52 yıl sonra Türkiye'ye iadesi sağlanan 12 parçası da yer alıyor.

- 2 milyon 271 bin ziyaretçiyi ağırladı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne sahip olan ve Roma imparatorluk döneminde sanatın ulaştığı zirve noktanın örneklerinin görüldüğü müze, kurulduğu 2011'de 71 bin 323 ziyaretçi ağırlarken bu sayı 2022'nin 8 ayında 250 bin oldu.

Zeugma Mozaik Müzesi kurulduğu günden bu yana ise 2 milyon 271 bin 853 ziyaretçiye kapılarını açtı.

- Dünyanın en fazla renk skalası olan müzelerinden

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, AA muhabirine, Zeugma Mozaik Müzesi'nin ülkenin en önemli müzelerinden biri olduğunu söyledi.

Yaklaşık 7 bin metrekarelik mozaiklerin sergileme alanıyla dünyanın en büyük sergileme alanına sahip mozaik müzesi olduğunu ifade eden Çomak, şunları kaydetti:

"Müzemize özellikle yurt dışından gelen çok yoğun bir ziyaretçi kitlesi gördük. Çünkü Çingene kızı gibi çok önemli marka değerine sahip bir mozaiğe sahip. Yine bronzdan yapılmış Mars Heykeli, Okeanos ve Tethys mozaiği, Poseidon gibi özellikle Roma ve Yunan mitolojisinde çok önemli yeri olan mozaiklerin sergilendiği bir müze. 13 farklı renk skalasıyla dünyanın en fazla renk skalası olan ve lejyonların yaşadığı villalardan çıkarılan mozaiklerin sergilendiği bir müze. Zeugma Mozaik Müzesi bölgeye çok şey katıyor."

Gaziantep'in kültür, turizm ve müzeler şehri olduğunu belirten Çomak, yoğun bir destinasyon içerisinde bazen Zeugma Mozaik Müzesi'ne yetişemeyecek olan turlar için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan yazışmalar sonrasında ziyaret saatini 22.00'ye kadar uzattıklarını ve turlardan çok güzel dönüşler aldıklarını kaydetti.

Ziyaretçi sayısında artış yaşandığını aktaran Çomak, şöyle devam etti:

"Geçen yıl 1 Ocak-31 Ağustos tarihleri arasında pandemi dönemi de vardı, 112 bin kişiyi ağırladık. Bu yıl aynı dönemde yaklaşık 250 bin ziyaretçiyi ağırladık. Yani 2 katından fazla. Asıl doğu ve GAP turları yeni yeni başlıyor. Biz sene sonunda bir önceki yıllardaki rakamları çok rahat devireceğimizi aslında şu anki gelen ziyaretçilerden görebiliyoruz. 2021 yılında 250 bin ziyaretçi gelmişti, bu rekordur aslında. Biz 250 bin ziyaretçiyi 8 ayda gördük, önümüzde daha 4 ay var. Gaziantep'te sonbahar turizmi en yoğun yaşandığı zaman, özellikle eylül, ekim, kasım aylarında çok yoğun oluyor. Biz geçen yılın rakamı 250 bin ziyaretçiyi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz, inşallah bu sayı kat kat artacaktır."

- Turistlerin uğrak yeri

Yabancı turistler için de müzenin uğrak yeri olduğunu ifade eden Çomak, "Aslında bölge turizminin en önemli markalarından biridir Çingene Kızı. Gelen ziyaretçilerimizin yüzde 90'ı Çingene kızı mozaiğini görmek için geliyor. Japonya'dan Çin'den Almanya'dan, Belçika'dan, Fransa'dan gelen ziyaretçilerimiz var. Bölgeye gelen yabancı turistlerin ilk uğrak yerlerinden birisi Zeugma Mozaik Müzemiz. En çok görmek istedikleri eser de tabii ki çok büyük bir marka değeri olan Çingene Kızı. Çingene kızımız çok özel bir salonda sergileniyor." diye konuştu.

Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen Yasemin Doğanay ise müzenin geç saate kadar açık olmasının çok iyi olduğunu, akşam serinliğinde ziyarete geldiklerini ve burayı herkesin görmesi gerektiğini aktardı.

Emine Öğüt, müzeyi çok beğendiğini ifade ederek, "Geç saate kadar açık olması bizim için büyük bir avantaj oldu. Çünkü uzaktan geldik ve kendi imkanlarımızla doğu turuna çıktık. Başka illerde diğer müzelere yetişememiştik. Burayı görebilmemiz çok güzel oldu." dedi.

Mersin'den gastronomi için kente gelen Mesut Can Yıldırım da "Müze kart sahibiyim, gittiğim her ilde müzeleri mutlaka ziyaret ederim. Gördüğüm en modern müzelerden biriydi." ifadelerini kullandı.

