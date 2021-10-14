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Zeynep Alkan’dan çiçekli mezuniyet pozu

14.10.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeynep Alkan, 2017’de başladığı Roma'daki Link Campus University'den mezun oldu. Mezuniyetini çiçekler içinde çektirdiği fotoğrafıyla duyuran oyuncunun fotoğrafları, hayranlarından tam not aldı.

Zeynep Alkan’dan çiçekli mezuniyet pozu

Hamdi Alkan, Canan Hoşgör ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Zeynep Alkan, üniversiteden mezun oldu. Zeynep Alkan, mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Zeynep Alkan, 2017'de Roma'daki Link Campus University'de oyunculuk bölümüne başlamış, daha sonra eğitimine bir süre Amsterdam'da devam etmişti. Hatta sevgilisi Wesley Pabis ile burada tanışmışlardı.

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ZEYNEP ALKAN TEŞEKKÜR ETTİ

Eğitim hayatının sonuna gelen ve mezuniyetini çiçeklerle kutlayan Alkan, renkli tarzıyla dikkat çekti.

Sosyal medyadan mezuniyetine ait karelerini paylaşan Alkan, duygularını ise şöyle dile getirdi:

"Performans Sanatları ve İletişim... Cesur ol ve elinden gelenin en iyisini yap! Unutulmaz anılar ve büyüleyici bilgiler için teşekkür ederim."

ilayda

Zeynep Alkan’ın yaptığı bu paylaşım ve mezuniyet töreninde giydiği göğüs dekolteli elbisesi takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı.

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