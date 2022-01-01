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Zeynep Avcı kimdir, aslen nereli? O Ses Türkiye Zeynep Avcı kaç yaşında?

01.01.2022 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Ses Almanya'ya 'Yalan' şarkısıyla damga vurmuş olan ve daha sonra O Ses Türkiye'de de performans sergileyen Zeynep Avcı'nın hayatı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Avcı, yılbaşı akşamı O Ses Türkiye'deki performansıyla büyüledi. Peki, Zeynep Avcı kimdir, aslen nereli? O Ses Türkiye Zeynep Avcı kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Zeynep Avcı kimdir, aslen nereli? O Ses Türkiye Zeynep Avcı kaç yaşında?

O Ses şarkı yarışmasının Almanya'da yayımlanan versiyonunda "Yalan" şarkısıyla gündeme olan ve beğeni toplayan Zeynep Avcı, O Ses Türkiye'nin 31 Aralık yılbaşı özel bölümündeki performansıyla yeniden gündeme geldi. Peki Zeynep Avcı kimdir?

ZEYNEP AVCI KİMDİR?

1970'li dönemlerde ailesi ile birlikte Almanya'ya giden Zeynep Avcı, Berlin'de büyümüştür. Avcı, küçük yaşlarında müzik eğitimi almaya başlamıştır ve bir yandan şirketlerde yönetici olarak görev alırken, bir yandan da hafta sonları sahneye çıkmayı sürdürmüştür. Bir arkadaşının teşvikiyle birlikte ‘O Ses Almanya’ya (The Voice of Germany) katıldı, peş peşe dört jürinin de dönmesini sağlamıştır. Yarışmadaki performansı büyük beğeni toplayan Avcı, seslendirdiği Tan Taşçı imzalı ‘Yalan’ şarkısı müzik listelerinde ilk sıralara çıkmayı başarmıştır.

Beğeni toplayan isim, iyi derecede Almanca ve Türkçe konuşmaktadır ve ailesinin Türk kültürünü yaşatması sayesinde bunu başardığını söylemektedir. Zeynep Avcı'nın iki çocuğu bulunmakta. Zeynep Avcı, yarışmaya katılmadan önce ise “Türkiye’de yaşamamamıza rağmen, köklerimize çok bağlıyız. Bu kültürü aile içerisinde de devam ettirmeye çalışıyoruz. İnsanların yabancı dildeki bir şarkıyı, o dili bilmeseler bile hissetmelerinin mümkün olduğunu ispat etmek istiyorum. Ve bunun zamanının geldiğini düşünüyorum” şeklinde konuşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Almanya
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