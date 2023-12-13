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  4. Zeynep Bastık eski kocası ve yeni sevgilisiyle parti yaptı, sosyal medya yıkıldı! Açıklaması gündem yarattı

Zeynep Bastık eski kocası ve yeni sevgilisiyle parti yaptı, sosyal medya yıkıldı! Açıklaması gündem yarattı

13.12.2023 11:36 | Son Güncelleme:
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Dillere pelesenk olan şarkıları, sahne tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık şimdi de eski kocası Tolga Akış ile yeni sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile bir mekanda eğlenmesiyle çok konuşuldu. Ünlü şarkıcının "Yıl olmuş 2024 biz o kafalarda değiliz aştık bunları" açıklaması ise gündem yarattı.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 2021 yılında reklamcı Tolga Akış ile dünyaevine girmiş ancak ünlü çift bir yılı dolduramadan boşanma kararı almıştı. Geçtiğimiz sene tek celsede boşanan çift, yeni aşklara yelken açtı.

Zeynep Bastık tolga

Şimdilerde Ali Can Ayyıldız ile aşk yaşayan Zeynep Bastık Arnavutköy'de bir mekanda arkadaşları ile yeni yılı kutladı.

Zeynep Bastık yeni sevgilisi

Yeni yıl kutlamasında ünlü şarkının eski eşi ve yeni sevgilisinin bir arada olması dikkat çekti.

Zeynep Bastık 1

Mekan önünde MuhabirOnline muhabiriyle sohbet ederek yeni projelerinden bahseden Bastık, sevgilisi ve eski eşi ile yan yana olması sorulunca "Yıl olmuş 2024 biz o kafalarda değiliz aştık bunları" karşılığını verdi.

Zeynep Bastık açıklama

Şarkıcının bu açıklaması ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bastık için 'Bu kadar modern olmak istemiyorum', 'Bu nasıl bir rahatlık', 'Dünyanın çivisi çıkmış', 'Herşeyi normalleştirmeye devam edin' gibi yorumlar yapıldı.

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