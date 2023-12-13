Zeynep Bastık eski kocası ve yeni sevgilisiyle parti yaptı, sosyal medya yıkıldı! Açıklaması gündem yarattı

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 2021 yılında reklamcı Tolga Akış ile dünyaevine girmiş ancak ünlü çift bir yılı dolduramadan boşanma kararı almıştı. Geçtiğimiz sene tek celsede boşanan çift, yeni aşklara yelken açtı.

Şimdilerde Ali Can Ayyıldız ile aşk yaşayan Zeynep Bastık Arnavutköy'de bir mekanda arkadaşları ile yeni yılı kutladı.

Yeni yıl kutlamasında ünlü şarkının eski eşi ve yeni sevgilisinin bir arada olması dikkat çekti.

Mekan önünde MuhabirOnline muhabiriyle sohbet ederek yeni projelerinden bahseden Bastık, sevgilisi ve eski eşi ile yan yana olması sorulunca "Yıl olmuş 2024 biz o kafalarda değiliz aştık bunları" karşılığını verdi.

Şarkıcının bu açıklaması ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bastık için 'Bu kadar modern olmak istemiyorum', 'Bu nasıl bir rahatlık', 'Dünyanın çivisi çıkmış', 'Herşeyi normalleştirmeye devam edin' gibi yorumlar yapıldı.





