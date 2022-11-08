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Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılarıoğlu'nun yakınlaştığı görüntüler gündem oldu!

08.11.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 aylık eşi Tolga Akış'tan boşanan Zeynep Bastık, Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü! Tartışma yaratan görüntü sonrası herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor.

Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılarıoğlu'nun yakınlaştığı görüntüler gündem oldu!

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Tolga Akış ile olan evliliğini bitirdikten sonra bir fotoğrafçı ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Bastık'ın şimdi de yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılarıoğlu ile yakınlaştığı söyleniyor. İkilinin verdiği kareler adeta aşkın belgesi gibi...

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SAMİMİ ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLENDİLER

Zeynep Bastık ve Uraz Kaygılaroğlu, Umut Kurt'un eşi Melisa İnci'nin 30. yaş kutlamasında karşılaştı. İkili kısa sürede yan yana gelip saatlerce sohbet etti. Daha sonra ikili DJ'e eşlik edip dans ettiler. Uzun süre baş başa sohbet eden ikili daha sonra başka mekanda devam eden doğum günü partisine geçti. İkilinin samimi halleri burada da devam etti.


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