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Zeynep Bastık mini şort tulumuyla verdiği pozlarla dikkat çekti

08.10.2023 09:42 | Son Güncelleme:
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İstanbul'u terk edip İzmir'in Urla ilçesine yerleşen ünlü şarkıcı Zaynep Bastık, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündeme geldi. Son olarak siyah şort tulumuyla pozlarını paylaşan şarkıcıya beğeni yağdı.

Müzik dünyasında son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Zeynep Bastık, İstanbul'u terk edip Urla'da yaşamaya başlamıştı. Son dönemde ise ticarete atıldığı iddia edilen şarkıcı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Sık sık adından söz ettiren paylaşımlara imza atan Zeynep Bastık bu sefer de siyah mini şort tulumuyla pozlar verdi.

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"Sağlıklı besleniyorum" notuyla pozlarını paylaşan şarkıcıya "Yakıyorsun yine" yorumları geldi.

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Urla’daki çiftlik evinin arazisinde bir lavanta tarlası oluşturmaya hazırlanan ünlü isim, yoğun çalışma döneminin ardından yetiştirdiği lavantaların ticaretini yapmaya hazırlanıyor.
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Zeynep Bastık sosyal medya

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