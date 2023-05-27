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Zeynep Bastık sere serpe uzanarak poz verdi! İç çamaşırı gözükünce...

27.05.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin en popüler sanatçılarından biri olan Zeynep Bastık sahne performanslarının yanı sıra sosyal medyadaki iddialı pozlarıyla da sık sık gündem oluyor. Son konserindeki kırmızı dekolteli tulumu olay olan Zeynep Bastık sere serpe uzandı. Ünlü ismin iç çamaşırının gözüktüğü pozu takipçilerini ikiye böldü.

Zeynep Bastık sere serpe uzanarak poz verdi! İç çamaşırı gözükünce...

Geçtiğimiz günlerde verdiği konserle büyük beğeni toplayan Zeynep Bastık sahne kıyafetleri ve dansı ile dikkat çekmişti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Bastık en son pozuyla gündem oldu.

zeynep-bastık

Sere serpe uzanarak poz veren Bastık’ın pozlarına adeta beğeni ve yorum yağdı. 29 yaşındaki ünlü ismin iç çamaşırının gözükmesi takipçilerini ikiye böldü.

zeynep-bastık-iç-çamaşırlı-poz

Ünlü şarkıcının bazı takipçileri “Eski Zeynep’i geri istiyoruz” gibi eleştirilerde bulunurken bazı takipçileri ise “Bu poz çok iyi” gibi olumlu yorumlar yaptı.

zeynep-bastık-dekolteli-pozuyla-nefes-kesti

Zeynep Bastık’ın paylaşımını beğenenler arasında Defne Samyeli, Aytaç Şaşmaz, Serra Pirinç gibi isimler yer aldı.

zeynep-bastık-dekolteli-poz

Instagram hesabında 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Bastık sık sık cesur pozlarını paylaşıyor.

zeynep-bastık-göğüs-dekolteli-pozuyla-büyüledi

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Zeynep Bastık sosyal medya yaşında sahne kıyafetleri

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