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  4. Zeynep Bastık spor taytıyla ayna karşısına geçti! Karın kasları olay oldu

Zeynep Bastık spor taytıyla ayna karşısına geçti! Karın kasları olay oldu

11.01.2024 13:31 | Son Güncelleme:
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Dillere pelesenk olan şarkıları, sahne tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık şimdi de spor salonundan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Spor taytıyla ayna karşısına geçip poz veren ünlü ismin karın kasları dikkatlerden kaçmadı.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa spor salonundan yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

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Spor taytını giyip ayna karşısına geçen Zeynep Bastık'ın karın kasları olay oldu. Ünlü şarkıcının gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Zeynep Bastık'a 'Kasları olay', 'Her hali güzel' gibi yorumlar yapıldı.

ZEYNEP EVİ

İSTANBUL'U TERK ETMİŞTİ

"Depremden sonra bir anksiyete geldi" diyerek İstanbul'dan taşınarak İzmir Urla'ya yerleşen Zeynep Bastık 40 milyon TL'lik eviyle de adından söz ettirdi.
Kazandığını gayrimenkule yatıran ünlü ismin evini görenler hayran kaldı.

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