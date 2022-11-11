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  4. Zeynep Bastık'ın kendisini yanından kovduğunu söyledi! Olay videoya Petek Dinçöz yorum yaptı

Zeynep Bastık'ın kendisini yanından kovduğunu söyledi! Olay videoya Petek Dinçöz yorum yaptı

11.11.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Zeynep Bastık hakkındaki bir video sosyal medyayı salladı. Zeynep Bastık ile alışveriş yaptığı bir AVM'de karşılaşan genç kadın şarkıcının kendisini kovduğunu iddia ettiği video ile gündeme geldi. Petek Dinçöz ise paylaşımı görünce Bastık'ı korudu.

Zeynep Bastık'ın kendisini yanından kovduğunu söyledi! Olay videoya Petek Dinçöz yorum yaptı

Zeynep Bastık hakkındaki bir video sosyal medyayı salladı. AVM'de karşılaştığı Zeynep Bastık'ın yanına giden genç kız ummadığı bir tepkiyle karşılaştı. Yaşadıklarını anlatan genç kızın videosu yaklaşık 2 milyon izlendi.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Önce şarkıcının yanına gidip gitmemekte kararsız kaldığını belirten genç kadın, daha sonra gidip konuşmaya karar verdiğini belirtti. Genç kadın yayınladığı videoda yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Gittim yanına tatlı tatlı, merhaba fotoğraf çekilebilir miyiz dedim, sonra elinde 2 parça kıyafet vardı ve dedi ki şuan müsait değilim, alışveriş yapıyorum. Sonra ben dedim ki isterseniz ben elinizdekileri tutabilirim, sonra o da gerek yok dedi, ama böyle kaba söyledi.

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Sonra arkasını döndü, kıyafet almaya uzandı sanırım, sonra çekemedi ben aldım kıyafeti ve verdim kendisine, teşekkür bile etmedi, böyle bi kal geldi bana, sonra gitti bi anda."

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PETEK DİNÇÖZ'DEN DESTEK

Genç kızın şarkıcı Zeynep Bastık'la yaşadıklarını anlattığı videoyu gören Petek Dinçöz ise "Belki morali bozuktur" diyerek meslektaşını savundu.

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Zeynep Bastık'tan ise henüz açıklama gelmedi.

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Zeynep Bastık

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