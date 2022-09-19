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Zeynep Bastık Tolga Akış'tan neden boşandığını açıkladı

19.09.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Tolga Akış ile nikah masasına oturan şarkıcı Zeynep Bastık, biten evliliği hakkında ilk kez konuştu. Bastık, "Kimse boşanmak için evlenmiyor ama biz eş olma durumunu beceremedik." dedi.

Zeynep Bastık Tolga Akış'tan neden boşandığını açıkladı

Zeynep Bastık, kariyeri ve özel hayatıyla ilgili Show TV'den Ömür Sabuncuoğlu'na samimi açıklamalarda bulundu.

"EŞ OLMA DURUMUNU BECEREMEDİK"

Menajeri Tolga Akış'tan boşanmasıyla ilgili sessiz kalmayı tercih eden Zeynep Bastık, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Bastık, "Kimse boşanmak için evlenmiyor ama biz eş olma durumunu beceremedik. Birbirimizi yıpratmadan bu işin yürümediğini gördük ve ayrılık kararı aldık. Hala görüşüyor, çalışıyoruz ama eş ve sevgili olma durumu bizim için bitti. Eş olma durumunu sürdürmek zorunda olmadığımızın farkına vardık." şeklinde konuştu.

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Zeynep Bastık Tolga Akış
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