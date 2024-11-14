Zeynep Bastık X'te TT oldu! Onun için 'En seksi Türk kadını' denildi! Sosyal medyada yorum yağdı

Hem özel hayatı hem de sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen Zeynep Bastık boşanmasının ardından Ali Can Ayyıldız ile bir ilişkiye başlamıştı.

Aradığı mutluluğu Ayyıldız'da da bulamayan ünlü isim şimdilerde Survivor'ın eski yarışmacılarından Serkay Tütüncü ile aşk yaşıyor.

Geçtiğimiz haftalarda ameliyat olan Zeynep Bastık hastane odasından paylaşımda bulunarak "Artık ben de sağlıklı insanlar gibi nefes alacağım" demişti.

TT OLDU

Zeynep Bastık şimdi de sosyal medya platformu X'te TT oldu. Bastık, sosyal medyada yapılan anket çalışmasında en seksi kadın ünvanını aldı. Ünlü ismin bu ünvanı alması çok eleştirildi.

Sosyal medyada, 'seksi mi?', 'nefes alsın yeter demişler sanırım', 'kim seçti?', 'şaka mı?', 'tek katılan o muydu?' gibi yorumlar yapıldı.