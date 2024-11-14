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  4. Zeynep Bastık X'te TT oldu! Onun için 'En seksi Türk kadını' denildi! Sosyal medyada yorum yağdı

Zeynep Bastık X'te TT oldu! Onun için 'En seksi Türk kadını' denildi! Sosyal medyada yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.11.2024 07:44
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Özel hayatı, sahne şovları ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Zeynep Bastık sosyal medya platformu X'te TT oldu. Ünlü ismin 'Yaşayan en seksi Türk kadını' seçildiği söylendi. Bastık hakkında ise sosyal medyada adeta yorum yağdı.

Zeynep Bastık X'te TT oldu! Onun için 'En seksi Türk kadını' denildi! Sosyal medyada yorum yağdı

Hem özel hayatı hem de sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen Zeynep Bastık boşanmasının ardından Ali Can Ayyıldız ile bir ilişkiye başlamıştı.

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Aradığı mutluluğu Ayyıldız'da da bulamayan ünlü isim şimdilerde Survivor'ın eski yarışmacılarından Serkay Tütüncü ile aşk yaşıyor.

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Geçtiğimiz haftalarda ameliyat olan Zeynep Bastık hastane odasından paylaşımda bulunarak "Artık ben de sağlıklı insanlar gibi nefes alacağım" demişti.

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TT OLDU

Zeynep Bastık şimdi de sosyal medya platformu X'te TT oldu. Bastık, sosyal medyada yapılan anket çalışmasında en seksi kadın ünvanını aldı. Ünlü ismin bu ünvanı alması çok eleştirildi.

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Sosyal medyada, 'seksi mi?', 'nefes alsın yeter demişler sanırım', 'kim seçti?', 'şaka mı?', 'tek katılan o muydu?' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık
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