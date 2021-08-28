Zeynep Çelik Tokyo'da bronz madalya kazandı

Nippon Budokan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakada Zeynep, 2018 Dünya Şampiyosı'nın finalinde yendiği Japon sporcu Junko Hirose'yle karşılaştı.

Karşılaşmada daha atak bir oyun sergileyen Zeynep, waza-ari puanıyla 1-0 geriye düştü. Son 20 saniye kala waza-ari puanını bu sefer Zeynep aldı ve maçta durum 1-1'e geldi. Normal süre 1-1 bitince karşılaşma, ilk sayıyı alan sporcunun kazanacağı altın skora gitti.

Altın skor bölümünde ıppon puanı alan Zeynep, 2018'de olduğu gibi rakibini yine yendi ve bronz madalyanın sahibi oldu. Karşılaşma sonra sevinç gözyaşlarını tutamayan Zeynep, Türk bayrağını sırtına alarak mutluluğunu yaşadı. Avrupa şampiyonalarında 2 altın, 1 gümüş madalyası, dünya şampiyonasında ise 1 altın madalyası bulunan 25 yaşındaki milli sporcu, kariyerine bir de paralimpik madalyası ekledi.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da salondan takip etti. Kasapoğlu, Zeynep'i tebrik eden ilk isim oldu.

MASA TENİSİNDE ABDULLAH ÖZTÜRK FİNALE YÜKSELDİ

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, Fransız Maxime Thomas'ı 3-1 yenerek finale çıktı.

Tokyo'daki Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında son paralimpik şampiyonu Abdullah Öztürk, yarı finalde Thomas ile karşılaştı.

Milli sporcu, Rio 2016'da bronz madalya kazanan rakibini 13-11, 8-11, 11-9 ve 11-8'lik setlerle 3-1 yenerek adını finale yazdırdı. Abdullah Öztürk, 30 Ağustos Pazartesi TSİ 10.45'te Güney Koreli Kim Young-gun ile finalde altın madalya için mücadele edecek.

ERKEKLER GOLBOL BRANŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ MAÇINDA TÜRKİYE ÇİN'İ MAĞLUP ETTİ

Makuhari Messe Spor Salonu'nda Golbol Erkek Milli Takımı, üçüncü maçında Çin ile karşılaştı.

Maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi. Çekişmeli geçen mücadelenin sonunu daha iyi oynayan ay-yıldızlılar, karşılaşmayı 6-3 kazanarak ilk galibiyetini aldı. İlk iki maçında Almanya ve Belçika'ya 6-4 kaybeden Türkiye, son karşılaşmasını 30 Ağustos Pazartesi TSİ 03.00'da Ukrayna ile oynayacak.

KAYNAK: AA

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