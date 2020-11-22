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Zeynep Nazlı Kayı Hacı Sabancı'nın evlilik teklifini kabul etti! Böyle duyurdu

22.11.2020 13:24 | Son Güncelleme:
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Zeynep Nazlı Kayı Hacı Sabancı'nın evlilik teklifini kabul etti! Böyle duyurdu

İş insanı sevgilisi Hacı Sabancı ile evlilik kararı alan sosyetik güzel Zeynep Nazlı Kayı, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kayı'nın "Evet" notuyla yayınladığı gönderiye beğeni yağdı.

Aradığı mutluluğu Nazlı Kayı'da bulan iş insanı Hacı Sabancı, geçtiğimiz günlerde sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. Romantik bir akşam yemeğinde sevgilisinden tek taş yüzükle evlilik teklifi alan Kayı, mutlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Zeynep Nazlı Kayı, iki senedir aşk yaşadığı Sabancı ile birlikte çekilen karesini, "Evet" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Ekran Alıntısı

Kayı'nın gönderisine takipçilerinden, "Mutluluklar" ve "Tebrikler" şeklinde yorumlar yağdı.
eynep Nazlı Kayı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Hacı ile yapmaktan en çok keyif aldıklarımızın başında; seyahat etmek, festivallere gitmek ve sergileri gezmek geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kayı, "Bizim ilişkimizde saygı, güven ve sevgi var. Olmazsa olmazımız ise empati yapma yetisi" demişti.

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güven mi ????

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