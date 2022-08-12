Zeynep Sever bikinisiyle bahçede! "Vücudun şahane"

Seksenler dizisinde hayat verdiği Amelie karakteriyle ününe ün katan Volkan Demirel'in oyuncu ve model eşi Zeynep Sever Bodrum'da tatil yapıyor. Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

Zeynep Sever Demirel, son olarak bikinili pozlarını sosyal medyadan paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Güzel model ve oyuncunun iddialı pozlarına takipçileri "Mükemmelsin", "2 çocuğa rağmen vücudun çok iyi" yorumları geldi. Bazı takipçileri ise Sever'e "Dünya güzellerine taş çıkartıyorsun" dedi.



