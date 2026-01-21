SPOR

Zeynep Sönmez'den Melbourne'de kendisini destekleyen Türk taraftarlara teşekkür:

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta 3. tura yükselme başarısı göstererek Türk spor tarihine geçen Zeynep Sönmez, "Melbourne'deki atmosfer tek kelimeyle inanılmazdı; kendimi İstanbul'da gibi hissettim." dedi.

Berker İşleyen

Milli tenisçi, Avustralya Açık'ta Macar Anna Bondar'ı 2-0 yenerek 3. tura yükseldikten sonra düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Mücadeleye oldukça heyecanlı başladığını belirten Zeynep, tribündeki Türk taraftarların yoğun desteğine değinerek, ‘’Maçın başlangıcında oldukça gergindim. Kortu, gerçekten çok sevdiğim Anna Blinkova ile paylaşmak güzeldi ancak tribünlerin sesi çok yükseliyordu. Bu desteği gerçekten takdir ediyorum. Kortta çok sayıda Türk vardı ve kendimi evimdeymişim gibi hissettim. Başlarda biraz heyecanlı olsam da sonrasında duruma alıştığımı düşünüyorum." diye konuştu.

Kendisini destekleyen taraftarlara teşekkür eden milli tenisçi, "Melbourne'deki atmosfer tek kelimeyle inanılmazdı; kendimi İstanbul'da gibi hissettim. Tribünlerden gelen enerjiyi iliklerime kadar hissettim. Tüm seyircilerle birlikte oynuyormuşuz gibi bir duyguya kapıldım. Bu, şimdiye kadar deneyimlediğim en özel atmosferlerden biriydi." ifadelerini kullandı.

"TURNUVAYA HER GEÇEN GÜN DAHA FAZLA UYUM SAĞLIYORUM"

Turnuvaya eleme turlarından katılarak ana tabloya dahil olan milli raket, oynadığı fazla maçların adaptasyon sürecini hızlandırdığını kaydetti.

Kortlara ve hava koşullarına alıştığını ifade eden Zeynep, "Avustralya Açık ana tablosuna gelmeden önce elemelerde 3 maç oynamış olmamın kesinlikle yardımı oldu. Kortlara, havaya ve genel koşullara bu sayede alıştım. Maç yaptıkça vuruşlarımda kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Ana tablo maçları arasında birer gün dinlenme olması da fiziksel olarak toparlanmamı sağladı. Şu an kendimi yorgun hissetmiyorum; aksine turnuvaya her geçen gün daha fazla uyum sağlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarların desteği hakkında ise Zeynep, "Maçın başında tribünler o kadar gürültülüydü ki kendi düşüncelerimi bile duyamıyordum. Sonra kendime, 'Zeynep, sadece topa ve oyununa odaklan' dedim. Taraftarların özellikle kritik puanlarda bana çok desteği oldu." dedi.

Milli tenisçi, "Türkiye’de saat sabaha karşı 03.00 olmasına rağmen insanların beni izlemek için uyandığını biliyorum. Skor 6-2 ve 6-4 olsa da oldukça zorlu bir maçtı; bu yüzden destek veren herkese minnettarım." diye konuştu.

Daha önce Türk kadın tenisçilerin benzer başarılara imza atamadığının hatırlatıldığı soruya ise Zeynep, "Benim için de yeni bir deneyim. Grand slam maçlarını tecrübe ediyorum. İlk ana tablo maçımı 2 yıl önce Fransa Açık'ta (Roland Garros) oynamıştım." yanıtını verdi.

Gelişim sürecimde Çağla Büyükakçay, Marsel İlhan, İpek Soylu ve Altuğ Çelikbilek gibi oyuncuları izleyerek büyüdüğünü anlatan Zeynep, "Onların tecrübelerinden faydalanmaya çalışıyorum. Türkiye’de tenisin yeni bir ivme kazandığının farkındayım ancak burada durmak istemiyorum. Daha iyisini yapmak için devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Avusturya Açık'ı Wimbledon ve diğer turnuvalarla karşılaştıran milli sporcu, "Wimbledon’da 3. turda oynarken de benzer bir atmosfer vardı ancak bugünkü çok daha farklıydı. Wimbledon'da ve buradaki ilk tur maçımda da çok sayıda insan vardı ama bugün daha önce hiç yaşamadığım duygulara kapıldım. Bu yüzden kortta kendimi çok iyi hissettim." şeklinde konuştu.

"EN BÜYÜK HAYALİM BİR GRAND SLAM KAZANMAK"

Teniste geçmişte büyük başarılara imza atmamış ülkelerden yeni oyuncuların çıkması hakkında da konuşan 23 yaşındaki sporcu, "Tenis ekolü olan ülkelerden değiliz ama artık daha fazla sürpriz oyuncu çıkıyor ve bu durum tenise renk katıyor. Bu çok güzel bir gelişme." dedi.

En büyük hayalini de açıklayan Zeynep, "Her çocuk gibi benim de en büyük hayalim bir grand slam kazanmak. Ancak şu an sadece bu hayale veya sonuçlara odaklanmıyorum. Her gün daha iyi olmaya ve kortta olmaktan keyif almaya çalışıyorum. Kortta eğlendiğimde çok daha iyi oynadığımı biliyorum; asıl odağım burada. Sonuca fazla odaklanmamaya çalışıyorum. Keyfini çıkarmaya çalışıyorum." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta üçüncü tur mücadelesinde Yulia Putintseva (Kazakistan)-Elsa Jacquemot (Fransa) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

