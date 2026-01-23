Zeynep Sönmez'i eledi sevinci olay oldu! Yulia Putintseva maç sonunda 'twerk' yaptı

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık 3. turda Kazakistanlı rakibi Yulia Putintseva ile karşılaştı. Zeynep Sönmez, rakibine 2-1 ile kaybetti ve turnuvaya veda etti.

PUTINTSEVA ÜST TURA ÇIKTI

Mücadele boyunca büyük çekişme yaşanırken, Putintseva üç set sonunda maçı kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

"SİZİ DUYAMIYORUM"

Maç boyunca tribünlerden destek görmeyen Yulia Putintseva, karşılaşmanın ardından tribünlere dönerek "Sizi duyamıyorum" şeklinde bir el hareketi yaptı. Bu hareketin ardından seyirciler, Putintseva'yı yuhaladı.

'TWERK YAPTI'

Putinseva ayrıca tribünlerin önüne gelerek 'Twerk' yaparken, bu dans da tepki çekti. Kazan raketin maç sonundaki tavrı sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, tribünlerle yaşanan gerilim karşılaşmanın önüne geçti.