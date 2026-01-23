Zeynep Sönmez'i eledi sevinci olay oldu! Yulia Putintseva maç sonunda 'twerk' yaptı

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık 3. turda Kazakistanlı rakibi Yulia Putintseva ile karşılaştı. Zeynep Sönmez, rakibine 2-1 ile kaybetti ve turnuvaya veda etti.
Mücadele boyunca büyük çekişme yaşanırken, Putintseva üç set sonunda maçı kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.
Maç boyunca tribünlerden destek görmeyen Yulia Putintseva, karşılaşmanın ardından tribünlere dönerek "Sizi duyamıyorum" şeklinde bir el hareketi yaptı. Bu hareketin ardından seyirciler, Putintseva'yı yuhaladı.
Putinseva ayrıca tribünlerin önüne gelerek 'Twerk' yaparken, bu dans da tepki çekti. Kazan raketin maç sonundaki tavrı sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, tribünlerle yaşanan gerilim karşılaşmanın önüne geçti.
