Zeynep Sönmez'i eledi sevinci olay oldu! Yulia Putintseva maç sonunda 'twerk' yaptı

Berker İşleyen

Avustralya Açık’ta 3. turda mücadele eden Zeynep Sönmez, Kazak rakibi Yulia Putintseva’ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Büyük çekişmeye sahne olan maçın ardından Putintseva’nın tribünlere yönelik “Sizi duyamıyorum” hareketi ve yaptığı dans, korttaki mücadelenin önüne geçerek tartışma yarattı.

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık 3. turda Kazakistanlı rakibi Yulia Putintseva ile karşılaştı. Zeynep Sönmez, rakibine 2-1 ile kaybetti ve turnuvaya veda etti.

PUTINTSEVA ÜST TURA ÇIKTI

Zeynep Sönmez i eledi sevinci olay oldu! Yulia Putintseva maç sonunda twerk yaptı 1

Mücadele boyunca büyük çekişme yaşanırken, Putintseva üç set sonunda maçı kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

"SİZİ DUYAMIYORUM"

Zeynep Sönmez i eledi sevinci olay oldu! Yulia Putintseva maç sonunda twerk yaptı 2

Maç boyunca tribünlerden destek görmeyen Yulia Putintseva, karşılaşmanın ardından tribünlere dönerek "Sizi duyamıyorum" şeklinde bir el hareketi yaptı. Bu hareketin ardından seyirciler, Putintseva'yı yuhaladı.

'TWERK YAPTI'

Zeynep Sönmez i eledi sevinci olay oldu! Yulia Putintseva maç sonunda twerk yaptı 3

Putinseva ayrıca tribünlerin önüne gelerek 'Twerk' yaparken, bu dans da tepki çekti. Kazan raketin maç sonundaki tavrı sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, tribünlerle yaşanan gerilim karşılaşmanın önüne geçti.

