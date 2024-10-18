Zeynep Tuğçe Bayat 'adalet' dedi, kredi kartı talebine isyan etti! Eşi öperek susturdu

2020 yılından bu yana mutlu bir evlilikleri olan Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin Mavi Mağara galasında boy gösterdi.

Anne ve baba olmaya gün sayan Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin çifti galada açıklamalarıyla dikkat çekti.

Yüz bin lira üzerinde kredi kartı limiti bulunanlardan yıllık 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonu kesintisi öngören kanun teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulması, tartışmaları beraberinde getirmişti. Tepkiler sonrası bu teklif geri çekilirken Zeynep Tuğçe Bayat bu konuda sessiz kalmadı.

SORULAR DEVAM EDİNCE GİTMEK İSTEDİ

Prens'in Caren'i hukuk fakültesinden mezun olduğunu söyleyerek "Her şeyin başı adalettir. Adalet yerinde değilse ekonomi de iyi olmaz, eğitim de iyi olmaz. Adalet sonra yasama, yürütme, yargı gelir... Beni konuşturmayın" dedi.

O anlarda Cansel Elçin eşini öpücüklere boğdu. Zeynep Tuğçe Bayat'a muhabirler kredi kartlarını sorunca Elçin devam etmek istemedi. Oyuncu bu konuların uzun konular ve daha sonra konuşulması gerektiğini söyledi.

Zeynep Tuğçe Bayat ise "Kredi kartları borç bile değildir, bir limittir. Hukuk fakültesi öğrencisi olarak bana sorsaydınız 'Hayır alınamaz' derdim" dedi.