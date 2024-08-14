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  4. Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin çiftinden müjdeli haber geldi! Bebek geliyor

Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin çiftinden müjdeli haber geldi! Bebek geliyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.08.2024 14:34
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2020 yılında dünya evine giren Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, bebek heyecanı yaşıyor. Oyuncu çift, müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla duyurdu.

MYNET-Rol aldığı "Hatırla Sevgili", "Gönülçelen" ve "Kırık Kanatlar" gibi dizilerle tanınan Cansel Elçin, meslektaşı Zeynep Tuğçe Bayat'la 2020 yılında dünyaevine girmişti.

Mutlu birliktelikleri süren oyuncu çiftten müjdeli haber geldi. Son olarak Prens dizisinin 2. sezonunda rol alan Zeynep Tuğçe Bayat, eşi ve ultrason fotoğrafıyla bebek beklediklerini duyurdu.

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TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Cansel Elçin de eşiyle olan karelerini; "Biz bir aileyiz" notuyla paylaştı. İlk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan ünlü çifte binlerce tebrik mesajı geldi.

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Anne olmaya hazırlanan Zeynep Tuğçe Bayat'ın belirginleşen karnı da dikkatlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Cansel Elçin Zeynep Tuğçe Bayat
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