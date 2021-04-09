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Zeynep Turan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Astrolog Zeynep Turan biyografisi...

09.04.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lise yıllarından astroloji ile tanışan ve bu alanda eğitimler alarak astrolojiyle ilgilenmeye başlayan Astrolog Zeynep Turan bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. Vatandaşlar Zeynep Turan'ın hayatını merak ediyor. Peki Zeynep Turan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Astrolog Zeynep Turan biyografisi...

Zeynep Turan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Astrolog Zeynep Turan biyografisi...

Twitburc ile çalışma hayatını kurumsal bir kimliğe dönüştüren Astrolog Zeynep Turan bugün 9 Nisan tarihinde Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. Vatandaşlar Zeynep Turan'ın hayatını merak ediyor. Peki Zeynep Turan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

ZEYNEP TURAN KİMDİR?

40 yaşında olan ve 4 Eylül 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş olan Zeynep Turan, astrolojiyle lise yıllarında tanışmış ve bu alanda çeşitli eğitimler alarak astrolojiyi hayatına dahil etmiştir. 2004 senesinde İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Zeynep Turan 2008 senesinde itibaren profesyonel anlamda yaşam, ilişkiler ve kariyer üzerine danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştır.

Zeynep Turan, matematiğin hayatın her alanını kapsadığını düşünmekte ve astrolojinin yorumdan ibaret olmadığını savunmaktadır. Astro koçluk, ilişki haritaları ve astroloji hizmetleri ile çalışma hayatına devam etmektedir. 2009 senesinde de markalaştırdığı Twitburc ile çalışma hayatını kurumsal bir kimliğe dönüştüren Zeynep Turan, yazı yazmanın püf noktalarıyla uğraşmaktadır.


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Anahtar Kelimeler:
Astrolog Zeynep Turan
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