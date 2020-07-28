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Zeytin Dalı şehidinin ailesi için yapılan ev tamamlandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 28.07.2020 16:44 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı şehidinin ailesi için yapılan ev tamamlandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın ailesi için yaptırılan ev tamamlandı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, şehit Enes Sarıaslan'ın doğup büyüdüğü Suvarlı beldesinde, babası tarafından gösterilen arsaya 27 Mart 2019'da yapımına başlanan evin tamamlandığı belirtildi.

Evin Sarıaslan ailesine teslim edildiği bildirilen açıklamada, harcamaların büyük kısmının Valilik ve Kaymakamlık tarafından yapıldığı kaydedildi.

Evin yapımına vatandaşların da destek olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kalan kısımlar için ise Merinos Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu nakdi destek sağladı. Sanko Anonim Şirketi de inşaat malzemesi yardımında bulundu.Bu vesile ile emeği geçen herkese teşekkür eder, evimizin hayırlı olmasını dileriz. Şehidimiz Enes Sarıaslan nezdinde ülkemiz için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve duayla anıyoruz."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 11 Şubat 2018'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan, memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.

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