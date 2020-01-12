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  4. Zeytin yüklü traktör devrildi: 1 yaralı

Zeytin yüklü traktör devrildi: 1 yaralı

ANTALYA HABERLERİ  | 12.01.2020 11:12 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde kontrolden çıkan zeytin yüklü traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.Kaza, Kaş’ın Kalkan Mahallesi’nde meydana geldi.

Antalya’nın Kaş ilçesinde kontrolden çıkan zeytin yüklü traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Kaza, Kaş’ın Kalkan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen zeytin yüklü traktör Ulugöl mevkisinde devrildi. Römorkunda zeytin yüklü traktör, Ulugöl yolu rampasında sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrilerek ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede traktör sürücüsünün hafif yaralandığı belirlendi.

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