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Zeytinburnu İETT Blokları'nda dönüşüm için geri sayım başladı

26.08.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BOSS4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş: - "Uzun zamandır çalışmalarını yürüttüğümüz Zeytinburnu projemizi hayata geçiriyoruz. İETT Blokları'ndaki 252 bağımsız bölümün sahipleri ile anlaşma sağlandı"

İSTANBUL (AA) - BOSS4 Gayrimenkul, Zeytinburnu'nda hayata geçireceği İETT Blokları Kentsel Dönüşüm Projesi'nde maliklerle anlaşma sağladı.

BOSS4 Gayrimenkul'den yapılan açıklamaya göre, şirketin Zeytinburnu'nda hayata geçireceği İETT Blokları'nın dönüşümü projesinde geri sayım başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BOSS4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, BOSS4 Gayrimenkul'ün Zeytinburnu Belediyesi ile birlikte hayata geçireceği projede maliklerle anlaşma sağlandığını aktardı.

Akkuş, "Yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Son olarak Bahçeşehir'de Alya Bahçe ve Beylikdüzü'nde Alya Dream projelerine başladık. Şu anda toplam beş projede 650 adet konut ve 35 ticari gayrimenkul alanının inşaatı devam ediyor. Şehir merkezine yakın lokasyonlarda Alya markasıyla yüksek katma değerli projeler inşa etmeyi sürdüreceğiz.

Şimdi de uzun zamandır çalışmalarını yürüttüğümüz Zeytinburnu projemizi hayata geçiriyoruz. İETT Blokları'ndaki 252 bağımsız bölümün sahipleri ile anlaşma sağlandı. Bittiğinde yaklaşık 450 konut ile ticari gayrimenkullerden oluşacak olan Zeytinburnu projesindeki çalışmalara da hız verdik. Hafriyat çalışmaları başladı. Satış ofisi ve örnek daire hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Kurulduğu günden bu yana 5 yılda toplam 8 proje, 631 konut ve 38 ticari gayrimenkulü teslim eden BOSS4 Gayrimenkul'ün Zeytinburnu projesi, İstanbul'da yaşamak veya yatırım yapmak için ev satın almayı düşünen yerli ve yabancıları hedefliyor.

Tüm ihtiyaçları için şehrin olanaklarına yakın noktada yaşamak isteyenler için tasarlanan projede daireler 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 ve dubleks olmak üzere planlandı.

Yaklaşık 24 bin 320 metrekare alan üzerinde aile konseptine uygun planlanan projede 9 blok yer alacak, sosyal olanaklarıyla da ön plana çıkan projede kapalı havuz, Türk hamamı, sauna, buhar odası, fitness, basketbol ve futbol sahası, yürüyüş alanları, çocuk oyun alanları, kafe alanları, 7/24 güvenlik ve kapalı otopark da yer alıyor.

Zeytinburnu projesi konumu ve ulaşım olanaklarıyla da dikkati çekiyor. E-5 Karayolu'na 3 kilometre, Cevizlibağ Metrobüs'e 650 metre, Kazlıçeşme Marmaray'a 3,1 kilometre, Esenler Otogarı'na 5,3 kilometre, Fişekhane'ye 4,9 kilometre, Veliefendi Hipodromu'na 6,2 kilometre ve Ataköy Marina'ya 11 kilometre mesafede bulunan projenin dört bir yanı özel eğitim kurumları, üniversiteler, hastaneler ve alışveriş merkezleri ile çevrili.

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