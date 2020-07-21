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Zeytinburnu Kültür Sanat yıllığı yayınlandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.07.2020 10:43 | Son Güncelleme

Zeytinburnu Kültür Sanat (ZKS) Yayınları’na yeni bir eser daha eklendi.

Zeytinburnu Kültür Sanat yıllığı yayınlandı

Zeytinburnu Kültür Sanat (ZKS) Yayınları’na yeni bir eser daha eklendi. Yeni eser ZKS Yıllığı 2020 raflarda yerini aldı.
Türkiye’de kültür sanat alanında kültür sanat sezonu esas alınarak Haziran 2019 - Mayıs 2020 tarihleri arasında “olan biten”i kayıt altına almak amacıyla hazırlanan ZKS Yıllığı 2020 yayınlandı. Yıllık, Ankara’dan Siirt’e, Samsun’dan Antalya’ya, İstanbul’dan Trabzon’a, Türkiye’nin kültür sanat hayatının bir yıllık panoramik fotoğrafını çıkarıyor.
Sinema, tiyatro, yayıncılık, edebiyat, müzik, festivaller, sahaflık, dijital kültür, üniversite yayıncılığı, kütüphaneler, çocuk ve sanat, mimarlık, müzeler, çeviriler, ödüller, dergiler, felsefe, kültürel miras, konserler, kültürel diplomasi, hafıza, kültür politikası, salgın süreci, gelecek öngörüleri gibi kültür ve sanatın her alanından haberleri; yorum, perspektif, portre yazılarıyla genişletip, derinleştirerek ele alan ZKS Yıllığı’nın muhteviyatı oldukça geniş tutuldu.
Aykut Ertuğrul ve Asım Öz’ün yayına hazırladığı ZKS Yıllığı’na; Ahmet Dağ, Ahmet Melih Karauğuz, Ahmet Sarı, Ali Ayçil, Ali Can Demiral, Ali Emre, Âtıf Bedir, Ayşe Olgun, Bahtiyar İstekli, Barış Özkul, Bedir Acar, Bünyamin Yılmaz, Celal Fedai, Cemal Şakar, Cevat Özkaya, Cihan Aktaş, D. Mehmet Doğan, Doğan Hızlan, Ercan Yıldırım, Erdal Moral, Erol Göka, Fahri Aral, Fatih Kara, Furkan Çalışkan, Gülşen Özer, Güngör Göçer, Güray Süngü, Hakan Arslanbenzer, Hakkı Aydoğan, Hüseyin Aldı, Hüseyin Su, İhsan Kabil, İpek Coşkun, Kurtuluş Kayalı, Mehmet Lütfi Şen, M. Akif Memmi, M. Fatih Kutan, Mehmet Aycı, Mehmet Nuri Yardım, Melike Günyüz, Metin Önal Mengüşoğlu, Mevlâna İdris, Murat Güzel, Murat Özer, Mustafa Gündüz, Mücahit Gündoğdu, Necip Tosun, Ömer Arısoy, Samed Karagöz, Sedat Anar, Sedat Demir, Sibel Eraslan, Suat Köçer, Tuncay Başoğlu, Turgay Yerlikaya, Yasin Demir ve Yusuf Turan Günaydın gibi önemli kalemler yazılarıyla katkıda bulundu. Zeytinburnu Kültür Sanat Yayınları tarafından basılan yıllık, sonraki yıllarda da aynı tarih aralıklarını esas alarak yayınlanmaya devam edeceği ifade edildi.

Zeytinburnu Kültür Sanat yıllığı yayınlandı

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