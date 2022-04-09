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Zeytinburnu'nda 8 ayda 620 sahipsiz hayvan tedavi edildi

09.04.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu'nda 8 ayda 620 sahipsiz hayvan tedavi edildi

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevinde, yenilenerek yeniden hizmete başladığı ağustos 2021'den bu yana çeşitli sebeplerle yaralanan 620 sokak hayvanı tedavi edilerek sağlıklarına kavuşturuldu.

Zeytinburnu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zeytinburnu Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi komple yenilenerek hayvan kapasitesi 36'dan 81'e çıkarıldı.

Bakımevinde yenilemenin ardından ağustos 2021'den bu yana 620 sokak hayvanı tedavi edildi.

Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ekipleri, kış boyunca çeşitli sebeplerle yaralanan ya da hastalanan sahipsiz hayvanlara sahada acil müdahalede bulunup, teşhis sonrası ameliyat operasyonlarını da başarıyla yürüttü.

Bakımevinde son sistem röntgen cihazı, kan örneklerini analiz edebilen hemogram, kedi ve köpek olmak üzere 2 gelişmiş ameliyathane, 2 yoğun bakım ünitesi, 3 bakım odası, operasyon sonrası için steril oda ve yeni doğum yapan kediler için yavrulu oda bulunuyor.

Sahada yaralı, hasta ve sahipsiz hayvanların taşınması için de 2 araç 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Öte yandan Zeytinburnu Belediyesi tarafından ilçedeki tüm sahipsiz hayvanlara 2 bin 430 kilogram mama dağıtımı yapıldı.

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