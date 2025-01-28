YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Zeytinburnu'nda bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 6 sanık hakkında iddianame hazırlandı

Zeytinburnu'nda bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 6 sanık hakkında iddianame hazırlandı

AA AA
28.01.2025 11:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu'nda, çıkan kavgada silahla vurularak öldürülen 25 yaşındaki Mert Kutluer'in ölümüne ilişkin 6 sanık hakkında başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Temmuz 2024'te Ziya Gökalp Mahallesi'nde husumetli olduğu iddia edilen sanıklar tarafından dükkanında vurularak öldürüldüğü öne sürülen Kutluer'in ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamlandı.

Bu kapsamda, hazırlanan iddianamede, müşteki Mustafa Kutluer ile oğlu Mert Kutluer'in Ziya Gökalp Mahallesi'nde birbirlerine yakın mesafedeki elektrikçiyi ve büfeyi çalıştırdıkları belirtildi.

Mert Kutluer'in genelde elektrikçide bulunduğunun aktarıldığı iddianamede, olay tarihinde maktulün sanık Onur Bilgiç'e ait olan marketine gittiği, Bilgiç ile çalışanı Abdusselam Arslan'la kavga ettiği kaydedildi.

İddianamede, Bilgiç'in diğer sanıklar Barış Saraçoğlu, Emrah İlhan, Mehmet Akyüz ve Ulaş Kızılyatak'ı olay yerine çağırdığı, sanıkların hepsinin maktulle bir şekilde geçmişe dayalı husumetlerinin bulunduğu, sanıkların maktulü öldürme konusunda fikir ve eylem birliği içerisinde oldukları anlatıldı.

Olay yerine gelmek için Saraçoğlu'nun kullandığı 34 EJB 794 plakalı araca sanıklar İlhan ve Akyüz'ün de bindiğine dikkati çekilen iddianamede, Saraçoğlu'nun 9 milimetre, Akyüz'ün de 7,65 milimetre çaplı ruhsatsız tabancalarını yanlarına aldıkları, Mehmet Akyüz'ün kendine ait silahını Onur Bilgiç'e verdiği vurgulandı.

İddianamede, Ulaş Kızılyatak'ın olay yerine gitmek için sanıklardan Baran Balta'dan kendisini olay mahallinde bulunan evine bırakmasını istediği, Balta'nın da motosikletiyle olay yerine gittiği, diğer sanıklarla buluştukları ancak Balta'nın olaya karışmadığı anlatıldı.

Sanıklardan Saraçoğlu, İlhan, Bilgiç ve Kızılyatak'ın maktul Kutluer'in elektrikçiye gittikleri, Kızılyatak'ın dükkanın camına taş atıp, kırdığının kaydedilen iddianamede, kavga sırasında sanıklar Saraçoğlu ve Bilgiç'in silahlarını çıkarıp, ateş ettikleri ve yere düşen maktulü tekmeledikleri ifade edildi.

İddianamede olaydan sonra Baran Balta'nın Bilgiç'in elinde bulunan silahı alarak sakladığı, olayda kullanılan silahların ele geçirilemediği, ruhsatsız olduğu, olay mahallinde her iki silaha ait kovanların bulunduğu belirtildi.

Müşteki Mustafa Kutluer'in fotoğraftan yaptığı teşhise de yer verilen iddianamede Onur Bilgiç ve Barış Saraçoğlu'nun ellerinde silah bulunduğunu, Ulaş Kızılyatak ile Emrah İlhan'ın da olay anında oğlunu darbettiklerini söylediği aktarıldı.

İddianamede yer verilen otopsi raporunda maktulün vücudunda 2 adet ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası bulunduğu, dış muayenede 3 numaralı yarayı oluşturan atışın tek başına öldürücü olduğu, maktulün ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı ekstremite kemik kırığıyla büyük damar yaralanmasına bağlı dış kanama sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Sanıklar Barış Saraçoğlu, Emrah İlhan, Mehmet Akyüz, Onur Bilgiç ve Ulaş Kızılyatak için ayrı ayrı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede sanık Balta hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" iddiasıyla 6 aydan 5 yıla, sanık Ulaş Kızılyatak hakkında ise müşteki Mustafa ve Mert Kutluer'e yönelik "mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sanıkların ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu kavga silah iddianame

İstanbul Namaz Vakitleri 28 Ocak Salı

İmsak
06:44
Sabah
08:12
Öğle
13:22
İkindi
15:58
Akşam
18:22
Yatsı
19:45
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.