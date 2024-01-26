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  4. Zeytinburnu'nda çıkan yangında engelli genç yaralandı

Zeytinburnu'nda çıkan yangında engelli genç yaralandı

AA AA
26.01.2024 08:23 | Son Güncelleme:
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Zeytinburnu'nda, oksijen tüpünden çıktığı belirtilen yangında engelli genç yaralandı, 5 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi 57/4 Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında yaşayan engelli DA'nın (17) kullandığı oksijen tüpünden henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın dolayısıyla D.A'nın kolunda yanıklar oluştu. D.A, babası tarafından hastaneye götürüldü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, sokakta güvenlik önlem aldı, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Sağlık görevlilerince dumandan etkilenen 5 kişi ambulansta tedavi edildi.

Evde maddi hasar oluştu.

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yangın Zeytinburnu

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