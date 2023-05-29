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  4. Zeytinburnu’nda dehşet anları kamerada: Husumetlisini yanına çağırıp ateş açtı

Zeytinburnu’nda dehşet anları kamerada: Husumetlisini yanına çağırıp ateş açtı

29.05.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu’nda kafede oturan bir kişi, oradan geçerken yanına çağırdığı husumetlisine silahla ateş açtı.

Silahlı saldırı sonucu yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, dehşet anları kameraya yansıdı.

Olay, dün 15.30’da Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi 58. Bulvar Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ziya Kösen, kafede oturan husumetlisi İbrahim Şahin’in kendisini çağırması üzerine yanına gitti. Bu sırada İbrahim Şahin belindeki silaha sarılarak yanına doğru gelen Kösen’e ateş açtı. Kurşunların hedefi olan adam yere yığılırken, saldırgan İbrahim Şahin ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaşanan olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan Ziya Kösen, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ziya Kösen’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan İbrahim Şahin gözaltına aldı. Gözaltına alınan İbrahim Şahin adli makamlara sevk edildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kafede oturan saldırgan, husumetli olduğu kişiyi görünce el hareketiyle oturduğu yere doğru çağırıyor. Ardından belindeki silahı çıkarıp ateş ettikten sonra olay yerinden kaçıyor.

“BAKTIM Kİ ADAM, ADAMI VURMUŞ”

Olayı gören esnaf Mehmet Arslan, “Ben arka tarafa gittim. Geldiğimde burada bir gürültünün olduğunu gördüm. Baktım ki adam, adamı vurmuş. Vurup, kaçan kişiyi de görmedim. Vurulan adamı da yerde yattığı an gördüm. Olayla ilgili başka kimseyi görmedim. Müşteri gibi gelip oturdu. Kim olduklarını da tanımıyoruz” şeklinde konuştu.

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