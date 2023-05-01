Zeytinburnu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Cevizlibağ mevkisinde, Ankara istikametine seyir halinde olan 48 HP 998 plakalı otomobilin, aynı yönde ilerleyen bir otomobile arkadan çarpması sonucu, öndeki üç araç da peş peşe çarpıştı.

Kazaya karışan otomobiller çarpışmanın etkisiyle yolda savruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için kara yolunda önlem aldı.

Kazaya neden olan otomobilin çarptığı araçlarda, 1 Mayıs'ta görevli olan polislerin olduğu öğrenildi.

Kazaya sebep olan otomobilde bulunan ve hafif şekilde yaralanan bir kişi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından, kara yolundaki trafik normale döndü.

