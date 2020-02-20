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Zeytinköy’de büyük dönüşüm

ANTALYA HABERLERİ  | 20.02.2020 15:49 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İYİ Parti İl Başkanı Yavuz Temizer’in ziyaretinde, Antalya’nın sosyo-kültürel imkanları en kısıtlı noktalarında Yeşildere Mahallesi, bilinen adıyla Zeytinköy’de peşi sıra hayata geçirdikleri projelerle bölgeyi kent yaşamının bir parçası haline getirdiklerini belirterek, “Şimdi mahalledeki evler 700 bin liradan alıcı buluyor” dedi.İl Başkanı Temizer’in iade-i ziyaretinde Başkan Uysal, Muratpaşa’da devam eden projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Zeytinköy’de büyük dönüşüm

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İYİ Parti İl Başkanı Yavuz Temizer’in ziyaretinde, Antalya’nın sosyo-kültürel imkanları en kısıtlı noktalarında Yeşildere Mahallesi, bilinen adıyla Zeytinköy’de peşi sıra hayata geçirdikleri projelerle bölgeyi kent yaşamının bir parçası haline getirdiklerini belirterek, “Şimdi mahalledeki evler 700 bin liradan alıcı buluyor” dedi.
İl Başkanı Temizer’in iade-i ziyaretinde Başkan Uysal, Muratpaşa’da devam eden projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Muratpaşa’da belediyeciliği 3 temel üzerine kurguladıklarını belirten Başkan Uysal, bunlardan birincisinin temel belediyecilik hizmetleri olduğunu söyledi. Bu hizmetlerin cadde ve sokakların yenilenmesinden park ve bahçelere geniş bir alanı kapsadığını kaydeden Uysal, bu başlıkta Türkiye’nin enlerine imza attıklarını söyledi. Türkiye’de nüfusa oranla en fazla asfalt çalışması yapan belediyenin Muratpaşa olduğunu, 4 bin civarında çöp konteynerini yer altına alarak bu alanda kırılması güç bir rekorun Muratpaşa’ya ait olduğunu anlatan Uysal, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nden Abdullah Sevimçok Sivil Toplum İnovasyon Merkezlerine ve spor salonlarına pek çok yatırımın da bu başlık altında bulunduğunu söyledi.
Belediyecilik çalışmalarının ikinci başlığı ise sosyal hizmetlerin oluşturduğunu belirten Uysal, evde bakım hizmetlerinden sosyal kreşlere, destek eğitim kurs merkezlerine ve gençlik evlerine bu alanda da Muratpaşa Belediyesi’nin yerleşik nüfusuna en fazla hizmet götüren belediye olduğunu söyledi.

Zeytinköy’de örnek çalışma
Uysal, belediyecilik çalışmalarını son başlığını ise kardeşleşme ve komşulaşma olarak isimlendirdikleri alan olduğunu belirtti. Uysal, bu üç hizmet başlığının da bir arada izlerini görebilecekleri çalışmayı ise Antalya’nın sosyo-kültürel imkanları en kısıtlı noktalarında Yeşildere Mahallesi, bilinen adıyla Zeytinköy’de görülebileceğini söyledi. Mahallede uzun yıllardır devam eden tapu sorunu çözüme kavuşturdukları kaydeden Uysal, “Zeytinköy’de yeni caddeler açarak, güneş enerjisiyle aydınlanan yeni park alanları yaparak, kadınların ev ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağlayacak projeleri uygulayarak ve Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’mizle Zeytinköy’de başka bir kentsel dönüşümün mümkün olduğunu ortaya koyduk” diye konuştu.
Zeytinköy’ün artık kent yaşamının bir parçası olduğunu kaydeden Uysal, “Şimdi mahalledeki evler 700 bin liradan alıcı buluyor” dedi.

Zeytinköy’de büyük dönüşüm

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