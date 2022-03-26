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Zeytinyağının bozulmasını önleyin! İşte uygulayabileceğiniz yöntemler...

26.03.2022 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemeklerin olmazsa olmazı zeytinyağı belirli nedenlerden dolayı bozulabiliyor. Zeytinyağının nasıl bozulduğu bilinip, zeytinyağının bozulmasına yol açacak nedenlere dikkat edilmesi gerekiyor.

Zeytinyağının bozulmasını önleyin! İşte uygulayabileceğiniz yöntemler...

Kimyasal işleme maruz kalmamış zeytinyağı daha maliyetli olur. Bu natürel sızma zeytinyağlarıdır. Bir zeytinyağının bozulup bozulmadığını bu yöntemlerle kontrol edebilirsiniz.

Zeytinyağının bozulmasını önleyin! İşte uygulayabileceğiniz yöntemler...

ZEYTİNYAĞINI TADIN

Kokusu ve tadıyla bu durumu test edebilirsiniz. Bunun için zeytinyağını bir fincana dökün ve tat testi yapın. Tatmadan önce fincanı ellerinizle ısıtın. Zeytinyağının bozul olup olmadığını anlamak için çorba kaşığına zeytinyağı dökün ve yutmadan, nefes vermeden ağzınızda gezdirin. Ardından tükürün. Eğer ağzınızda kötü bir tat kalmışsa, o zeytinyağ bozulmuş demektir.

Zeytinyağının bozulmasını önleyin! İşte uygulayabileceğiniz yöntemler...

ZEYTİNYAĞI NASIL KORUNUR?

Sızma zeytinyağı ve diğer yağların kokulu hale gelmesine engel olmak için bazı yöntemler bulunuyor. Öncelikle satın alınan şişedeki hasat tarihine göz gezdirin. Sızma zeytinyağının raf ömrü, hasatın ardından yaklaşık olarak iki yıldır. En yeni şişeyi almanız size avantaj sağlar.

Zeytinyağının bozulmasını önleyin! İşte uygulayabileceğiniz yöntemler...

Ayrıca ışık da zeytinyağına iyi gelmez. Koyu renkli cam veya metal kutular içinde ambalajlanan yağlar, berrak camda paketlenmiş yağlardan daha uzun süre dayanır. Eğer şeffaf camda yağ satın alıyorsanız, koyu olan bir şişe seçmeye özen gösterin.

Zeytinyağının bozulmasını önleyin! İşte uygulayabileceğiniz yöntemler...

Yağı aldıktan sonra kuru, serin, karanlık bir yerde muhafaza edin. Nemli yerde bırakmamaya özen gösterin. Eğer yağı büyük bir tenekede satın aldıysanız, yağın bir kısmını koyu renkli şişeye dökün ve bu şişeyi tezgahın üzerinde tutun. Diğer büyük tenekeyi ise ışıktan uzak bölgede saklayın. Aynı zamanda ısıdan da uzak tutmanızda fayda var.

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