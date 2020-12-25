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Zico, Fenerbahçe'deki Alex'ten tek talebini açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.12.2020 17:28 | Son Güncelleme

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Zico, o dönemki oyuncusu ve Fenerbahçe efsanesi Alex hakkında açıklamalarda bulundu.

Zico, Fenerbahçe'deki Alex'ten tek talebini açıkladı

Bir dönem Fenerbahçe teknik direktörlüğü yapan Zico, Sarı-Lacivertliler'de hocalığını yaptığı Alex hakkında konuştu.

Zico, Fenerbahçe'yden vatandaşı Alex de Souza'dan istediği tek şeyi de açıkladı.

"İŞİNİ YAPAN FUTBOLCUDAN FAZLASI OLMALIYDI"

ESPN Brezilya'ya konuşan Zico; "Alex'le ilgili hatırladığım en net şey, İngiltere'de Newcastle ile oynadığımız UEFA Kupası maçı öncesinde konuştuklarımızdır. Ondan konuşmasını ve takım için kendisinin önemini anlatmasını istedim. Ayrıca sadece işini yapan bir futbolcu olmasına gerek olmadığını söyledim. Yetenekleri ve kalitesiyle herkes oa inanırdı." açıklamasında bulundu.

Alex'ten tek isteğini de açıklayan Brezilyalı efsane futbolcu ve teknik direktör; "Fenerbahçe'ye ilk geldiğimde, onu Brezilya'dan zaten tanıyordum. Alex'e maçların karar vericisi olmasını söyledim. Ona, 'Bırak diğerleri koşsun, senin gereksiz koşmanı istemiyorum. Senin kaleden uzak kalmanı istemiyorum.' dedim." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, 2021 yılından itibaren antrenörlük kariyerine başlamayı planlıyor. Uzun vadede Fenerbahçe teknik direktörlüğü de Alex'in unvanlarından birisi olabilir.

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