Zico Messi ve Ronaldo göre Neymar'ın eksiğini açıkladı

2006-2008 arasında Fenerbahçe'de başarılı bir teknik adamlık dönemi geçiren Zico, Brezilyalı yıldız Neymar ile Ronaldo ve Messi arasında bir kıyas yaptı.

La Gazzetta Dello Sport'a konuşan Zico, Neymar'ın Ronaldo ve Messi'ye göre eksiklerinden bahsederken, "Messi ve Ronaldo gibi profesyonel olmalı. Neymar'ın futbola odaklanmasını zaman zaman engelleyen ve takıldığı bazı şeyler, düşünceler var. Bunlar onun dikkatini dağıtıyor. Artık tecrübeli bir oyuncu. Kalitesini maç maç değil, sezon boyu göstermeli" dedi.

Neymar, bu sezon PSG formasıyla 18 gol atarken, 10 da asist yaptı.

