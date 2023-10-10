YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Zifte bulanan kaplumbağalar, 5 günlük yaşam savaşını kazandı

Zifte bulanan kaplumbağalar, 5 günlük yaşam savaşını kazandı

10.10.2023 11:21 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spil Dağı Milli Parkı’nda yol yapım çalışmaları sırasında yeni ziftlenmiş yolun karşısına geçmeye çalışan 6 kaplumbağa zifte bulanarak hareket edemez oldu.

Ekiplerin durumu fark etmesiyle koruma altına alınan kaplumbağalar, 5 günlük tedavi sürecinin ardından yeniden ait oldukları ormana salındı.

Spil Dağı Milli Parkı’na çıkan 25 kilometrelik yolda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 yılı aşkın süredir devam eden genişletme ve yol yapım çalışmaları sırasında, Milli Park Müdürlüğü ekipleri yaban hayatının olumsuz etkilenmemesi amacıyla çalışmaları yakından takip etti. Ziftlenen yolda kontrol devriyesi yapan Spil Dağı Milli Parkı Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 adet kaplumbağayı tamamen zifte saplanmış ve hareket edemez durumdayken bulundu. Tedavi edilmeleri amacıyla Manisa İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kaplumbağalar yaklaşık 5 gün süren yaşam savaşını kazandı. Kaplumbağalar, Spil Dağı Milli Parkı Müdürlüğü ekipleri tarafından alındıkları yerde yeniden doğaya bırakıldı. Ekipler tarafından doğaya bırakılan kaplumbağalar, adeta koşarcasına Mili Park ormanı içerisinde gözden kayboldu.

"TİTİZ ÇALIŞMAYLA KAPLUMBAĞALAR KURTARILDI"

Spil Dağı Milli Parkı yolu kenarında kaplumbağaların bulunduğu yerde bahçesi olan olayın şahidin Ahmet Erdoğan, Milli Park ekiplerinin yol çalışması sırasında yaban hayatının olumsuz etkilenmemesi için gereken titizliği gösterdiğini ve bunun sonucunda kaplumbağaların kurtarıldığına işaret etti. Erdoğan, “Yaklaşık 5 gün önce yol yapım çalışmaları esnasında ziftlenmiş yolun kenarından karşıya geçmeye çalışan 6 adet kaplumbağa zifte batmış şekilde ekipler tarafından fark edilerek alınmıştı. Hayvanlar tamamen zifte bulanmış ve bitkin vaziyette, hareket edemez durumdaydılar. Ölmek üzereydiler diyebilirim. Ama ekipler o kadar güzel tedavi etmişler ki, sanki yeniden dünyaya gelmiş gibi ziftten temizlenmişler. Yaban hayatına verdikleri önemden dolayı ekiplerimizi kutluyorum. Kaplumbağalarımız, gayet sağlıklı bir şekilde yaşam alanlarına geri döndüler” şeklinde konuştu.
Yavaşlığı ile bilinen kaplumbağaların koşarcasına ormana girmeleri, ekipler ve vatandaş tarafından hayretle izlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilecik’te trafik kazası: 1 ölüBilecik’te trafik kazası: 1 ölü
Söke’de kaybolan engelli şahıs bulunduSöke’de kaybolan engelli şahıs bulundu
Hastanede yapılan tatbikat gerçeğini aratmadıHastanede yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı
Anahtar Kelimeler:
Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 10 Ekim Salı

İmsak
05:46
Sabah
07:07
Öğle
13:02
İkindi
16:15
Akşam
18:48
Yatsı
20:04

Manisa Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Salı

Candan eczanesi
Akhisar
Ege eczanesi
Demirci
Şifa eczanesi
Gordes
Bulvar eczanesi
Sehzadeler
Tezcan eczanesi
Salihli
Şanlier eczanesi
Saruhanli
Öktem eczanesi
Soma
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.